Detuvieron a un pediatra de un sanatorio privado de Santa Fe acusado de abuso sexual en una consulta médica

El profesional, de 40 años e identificado con las iniciales E.A., fue aprehendido por la Policía de Investigaciones (PDI) en una vivienda de calle Pío Pandolfo al 8.900, en la zona norte de la ciudad. La causa se inició tras la denuncia de una joven de 26 años por un episodio ocurrido durante una consulta médica el pasado 20 de julio.

Detuvieron a un pediatra de un sanatorio privado de Santa Fe imputado por abuso sexual

Un importante despliegue coordinado por la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia finalizó con la detención de un médico pediatra de 40 años , acusado de ser el presunto autor del delito de abuso sexual simple contra una joven en un conocido centro médico privado de la capital santafesina.

El procedimiento fue realizado por personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar (Región I) de la PDI, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, tras una orden impartida por la fiscal a cargo del legajo, la Dra. Vivian Galeano.

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La captura del profesional, identificado por sus iniciales E.A., se concretó en un domicilio particular ubicado sobre la arteria Pío Pandolfo al 8.900, en la zona norte de la ciudad.

La causa se abrió formalmente tras la exposición realizada por la víctima ante la Unidad Especializada, lo que derivó en una rápida recolección de elementos probatorios por parte de la fiscalía.

Denuncia por un episodio en la consulta médica

De acuerdo con las actuaciones sumarias dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), las actuaciones se pusieron en marcha tras la denuncia radicada por una mujer de 26 años.

En su exposición, la denunciante refirió que el hecho contra su integridad sexual tuvo lugar el pasado lunes 20 de julio, en el marco de una atención o consulta médica desarrollada dentro del sanatorio privado donde el pediatra prestaba servicios habituales.

Próximos pasos procesales

Tras el operativo de arresto en el norte de la capital, E.A. fue trasladado a sede policial, donde quedó formalmente privado de su libertad y a disposición de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

Se aguarda que en el transcurso de las próximas horas la fiscal Galeano solicite la correspondiente audiencia de imputación de cargos ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) de turno, donde se detallarán los pormenores del hecho denunciado y se definirá la condición cautelar del profesional de la salud.