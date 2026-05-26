El sospechoso fue localizado por agentes de la Comisaría 14ª luego de la denuncia realizada por autoridades de la oficina pública. También quedó imputado por atentado y resistencia a la autoridad.

Detuvieron en San José del Rincón a “Completito” por intentar entrar a una oficina de Desarrollo Social

En la madrugada de este lunes, oficiales de la Comisaría 14ª de San José del Rincón aprehendieron a E. S. C., de 44 años , conocido con el apodo de “Completito” , señalado como el presunto autor de un intento de ingreso forzado a una dependencia pública de la ciudad costera.

Según informaron fuentes policiales, durante el procedimiento el hombre se mostró violento y reticente al accionar de los uniformados. Finalmente fue reducido, esposado y trasladado a la sede policial, donde quedó alojado en uno de los calabozos tras los trámites de rigor, entre ellos la revisación médica y su correcta identificación.

El hecho previo

La investigación se inició tras una denuncia radicada el pasado jueves 21 de mayo por la responsable del área de Desarrollo Social de la Provincia. De acuerdo a la presentación, el sospechoso intentó ingresar por la fuerza al edificio ubicado sobre calle Juan de Garay al 3180, donde habría forcejeado con los accesos sin lograr concretar el ingreso, para luego darse a la fuga.

A partir del relevamiento de testimonios y del trabajo coordinado entre la Jefatura policial y el Centro de Monitoreo y Seguridad de la Municipalidad de San José del Rincón, los investigadores lograron identificar al sospechoso.

Cuando fue localizado en las calles arenosas de la ciudad, el hombre volvió a mostrarse agresivo con los efectivos policiales, aunque finalmente fue reducido y detenido.

Delitos imputados

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe y posteriormente al fiscal de Flagrancia de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que el detenido continúe privado de su libertad, sea examinado por Medicina Legal, identificado formalmente y permanezca alojado en una dependencia policial de Orden Público.

Además, dispuso que se le formen causas por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, además de daños por el intento de vulnerar el acceso a la oficina de Desarrollo Social.

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