Gendarmería apresó a una mujer por el doble homicidio narco ocurrido el año pasado en barrio Barranquitas

En la tarde del viernes tras una investigación de 17 meses por un doble asesinato de una mujer y un hombre, Gendarmería Nacional detuvo a una sospechosa

Este viernes, después de las 14, agentes de Gendarmería Nacional Argentina , ejecutaron 24 allanamientos en barrio Barranquitas , como corolario de una investigación por un doble homicidio ocurrido en Lamadrid al 3900 , el 11 de febrero de 2025. Ese crimen estaría relacionado a la venta de drogas.

Tal como informó UNO Santa Fe , en esa ocasión varios desconocidos balearon a un hombre y a una mujer que buscaron refugio dentro del pasillo de un inmueble, pero ambos jóvenes resultaron muertos. La conmoción fue generalizada en ese barrio santafesino por la ejecución vivida a plena luz del día. Las víctimas fueron identificadas como Natalí Daldeo de 27 años y Alexis Quiñones de 25.

Doble homicidio y los narcos de siempre

Según testimonio de los vecinos, la doble ejecución de los sicarios estaba vinculada a la venta de drogas. La fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación convocó a investigadores de Gendarmería Nacional por la presunta conexidad con la comercialización de estupefacientes al menudeo, por los menos al principio.

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Los pesquisas de Gendarmería Nacional ahondaron la investigación, y en la tarde de este viernes, en un sector de barrio Barranquitas, irrumpieron en 24 inmuebles. Para el operativo llegaron efectivos desde otras localidades, como la provincia de Entre Ríos y la ciudad de Rosario. Ingresaron a las viviendas y lograron encontrar a la principal investigada, una mujer sobre la que recae el pedido de captura por la presunta responsabilidad criminal en la organización y pago a los sicarios que ejecutaron a las víctimas.

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Luego realizaron una requisa en los lugares allanados, y secuestraron armas de fuego, armas blancas, teléfonos celulares, y otros elementos probatorios incriminantes y también droga fraccionada y acondicionada para venta y consumo.

Delito imputado

Informaron la novedad sobre los 24 allanamientos, la aprehensión de la investigada y el secuestro de los elementos a la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina, que hizo lo propio con la fiscalía de Homicidios desde donde ordenaron que la mujer siga privada de su libertad, sea identificada, y se le forme causa como autora intelectual del doble homicidio de Natalí Daldeo de 27 años y Alexis Quiñones de 25.