Vecinos de La Tatenguita y Club de Campo El Paso alertaron al 911 sobre la presencia de un sospechoso durante la noche del viernes. Intervinieron policías de Orden Público y del Comando Radioeléctrico. Hasta este sábado no se habían radicado denuncias formales de damnificados.

Denunciaron a un ladrón que intentó robar en dos barrios privados de Santo Tomé: operativos en La Tatenguita y El Paso

Denunciaron a un ladrón que intentó robar en dos barrios privados de Santo Tomé: operativos en La Tatenguita y El Paso

Este viernes por la noche , vecinos de dos barrios privados ubicados en el norte de la ciudad de Santo Tomé denunciaron a la central de emergencias 911 la presencia de un hombre vestido con ropa oscura, del que se presumía que intentaba cometer delitos en viviendas de la zona.

Entre las 20 y la medianoche se desplegó un operativo policial con participación de oficiales y suboficiales de las agrupaciones Cuerpos —Comando Radioeléctrico— y de Orden Público —Subcomisaría 15°—, quienes realizaron recorridas preventivas y dialogaron con vigiladores privados de los barrios La Tatenguita y Club de Campo El Paso.

Denuncias de vecinos

La primera alerta surgió a partir de un llamado de vecinos de La Tatenguita, quienes señalaron que un delincuente habría ingresado a una vivienda y concretado un robo. Sin embargo, al llegar al lugar, ni los vigiladores ni los policías pudieron establecer contacto con presuntos damnificados, ya que ninguna persona se presentó formalmente en esa condición.

Minutos más tarde se registraron nuevos llamados, esta vez desde el barrio Club de Campo El Paso. Allí también acudieron efectivos policiales para verificar la situación, aunque, al igual que en el caso anterior, no hubo denuncias concretas de víctimas hasta la mañana de este sábado.

Patrullajes intensivos

Tras las denuncias, efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Subcomisaría 15° realizaron patrullajes intensivos en la denominada zona de countrys del norte santotomesino, con el objetivo de identificar a personas sospechosas que merodeaban los perímetros de distintos barrios privados.

Pese al operativo desplegado, no hubo personas aprehendidas. Además, los agentes mantuvieron contacto permanente con los vigiladores privados, que continuaron en estado de alerta ante cualquier movimiento extraño.

Antecedentes recientes

Tal como informó UNO Santa Fe, el pasado 7 de mayo cuatro delincuentes rompieron el tejido perimetral del barrio Club de Campo El Paso y asaltaron a dos familias durante la madrugada. En uno de los hechos robaron joyas valuadas en cifras millonarias, mientras que en el otro se llevaron 20 mil dólares y 10 millones de pesos en efectivo. Las víctimas fueron maniatadas y los delincuentes actuaron con extrema violencia, incluso frente a menores de edad.

Otro episodio reciente ocurrió en el club El Pinar, donde delincuentes ingresaron a una vivienda utilizando una llave de una puerta trasera y robaron 12 mil dólares en efectivo y joyas valuadas en unos 30 millones de pesos.

Intervención judicial

La novedad fue informada por los operadores del 911 a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe sobre los procedimientos realizados y sobre la eventual existencia de denuncias formales de damnificados en ambos barrios privados.