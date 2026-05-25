Detuvieron a una mujer que violó el domicilio de su ex pareja en barrio Aires del Llano y luego resistió el trabajo policial

Sucedió este domingo cuando una mujer de 24 años logró acceder al interior del barrio Aires del Llano e ir hasta la vivienda particular de un hombre que es su ex pareja. Ella mantuvo una discusión con él. Éste la denunció y finalmente, a pesar de su resistencia, fue aprehendida.

Esta tarde de domingo, después de las 15, una mujer de 24 años ingresó al barrio Aires del Llano , en la zona norte de los countries de la ciudad de Santo Tomé, y posteriormente entró a la vivienda de su ex pareja , un hombre de 35 años. Esa situación derivó en una áspera discusión entre ambos dentro de la vivienda.

El hombre denunció a la mujer, que actualmente es su ex pareja. Hasta el lugar llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Santo Tomé, que aprehendieron a la mujer de 24 años , aunque ésta resistió el procedimiento policial .

El suceso no pasó desapercibido entre los vecinos porque ocurrió en la sobremesa del domingo de un fin de semana largo.

Delitos imputados

Informaron la novedad sobre el procedimiento de aprehensión a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que la mujer aprehendida continuara privada de su libertad, fuera identificada y se le formara causa como presunta autora de los delitos de violación de domicilio y atentado y resistencia a la autoridad.