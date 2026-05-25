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Detuvieron a una mujer que violó el domicilio de su ex pareja en barrio Aires del Llano y luego resistió el trabajo policial

Sucedió este domingo cuando una mujer de 24 años logró acceder al interior del barrio Aires del Llano e ir hasta la vivienda particular de un hombre que es su ex pareja. Ella mantuvo una discusión con él. Éste la denunció y finalmente, a pesar de su resistencia, fue aprehendida.

Juan Trento

Por Juan Trento

25 de mayo 2026 · 16:27hs
Detuvieron a una mujer que violó el domicilio de su ex pareja en barrio Aires del Llano y luego resistió el trabajo policial

Detuvieron a una mujer que violó el domicilio de su ex pareja en barrio Aires del Llano y luego resistió el trabajo policial

Esta tarde de domingo, después de las 15, una mujer de 24 años ingresó al barrio Aires del Llano, en la zona norte de los countries de la ciudad de Santo Tomé, y posteriormente entró a la vivienda de su ex pareja, un hombre de 35 años. Esa situación derivó en una áspera discusión entre ambos dentro de la vivienda.

Denuncia

El hombre denunció a la mujer, que actualmente es su ex pareja. Hasta el lugar llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Santo Tomé, que aprehendieron a la mujer de 24 años, aunque ésta resistió el procedimiento policial.

El suceso no pasó desapercibido entre los vecinos porque ocurrió en la sobremesa del domingo de un fin de semana largo.

Delitos imputados

Informaron la novedad sobre el procedimiento de aprehensión a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que la mujer aprehendida continuara privada de su libertad, fuera identificada y se le formara causa como presunta autora de los delitos de violación de domicilio y atentado y resistencia a la autoridad.

Mujer Aires del LLano detuvieron
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