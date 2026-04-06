Detuvieron a un menor de 15 años vinculado al ataque en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal

El joven fue interceptado en la ruta 11, a la altura de Nelson, y los investigadores sostienen que tenía conocimiento previo del hecho y vínculos con el autor material

Imagen de seguridad muestra el momento en que un alumno asesina a un compañero en una escuela de San Cristóbal.

Un operativo policial llevado a cabo sobre la ruta 11 , a la altura de Nelson , terminó con la detención de un menor de 15 años presuntamente relacionado con el ataque registrado en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal .

El joven fue interceptado mientras viajaba junto a sus padres a bordo de una camioneta . El procedimiento fue ejecutado por la PDI (Policía de Investigaciones) en conjunto con la Guardia Provincial —ex Seguridad Vial—.

El menor tendría nexos directos con el autor material del ataque, y habría tenido conocimiento previo de lo que iba a ocurrir. Es decir, habría estado al tanto de la planificación del hecho.

La detención fue posible gracias al análisis de dispositivos electrónicos y a la información recabada en peritajes realizados tras el ataque. A partir de esos elementos, las fuerzas de seguridad lograron dar con el paradero del joven, que en ese momento se trasladaba junto a su familia.

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