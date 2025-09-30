El ataque a un colectivo de la Línea C dejó un pasajero herido

Un grupo de delincuentes arrojó piedras contra un ómnibus en El Bosque de Lasalle. Una ventanilla estalló y un pasajero sufrió una lesión en el ojo.

Un violento episodio se registró en Colastiné este lunes por la noche, cuando un grupo de delincuentes apedreó un colectivo de la Línea C de la empresa Continental. El ataque ocurrió alrededor de las 21:30 a la altura del kilómetro 1,5, en el paraje conocido como El Bosque de Lasalle .

Según denunciaron los pasajeros, varias piedras impactaron contra la unidad en movimiento. Una de ellas rompió una ventanilla, ingresó al interior y lastimó en el ojo a un pasajero , que debió ser asistido de urgencia. Ante la situación, el chofer detuvo la marcha en la banquina y se comunicó con el 911 para denunciar el hecho.

Asistencia médica y traslado al Cullen

En pocos minutos arribaron oficiales y suboficiales del Comando Radioeléctrico de la Costa y de la Comisaría 28, quienes entrevistaron al conductor y a los pasajeros testigos del ataque. Posteriormente llegó una ambulancia del SIES 107, que brindó las primeras curaciones al herido y lo trasladó al hospital Cullen, donde quedó internado en observación.

Investigación y cámaras de seguridad

Los policías realizaron la identificación de testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona para tratar de dar con los agresores. Además, se informó lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, que notificó al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La fiscalía dispuso un informe médico sobre el estado de salud del pasajero, la realización de los peritajes criminalísticos y la recopilación de las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque al colectivo en Colastiné.

