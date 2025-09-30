Detuvieron en Santa Fe a un hombre acusado de abusar de un menor durante 12 años

El sospechoso, de 56 años, fue apresado por la PDI tras permanecer seis años en la clandestinidad. El fiscal Matías Merlo había ordenado su captura en 2019.

La Policía de Investigaciones (PDI) Región I logró este lunes la captura de un hombre de 56 años , identificado como L. A. V. , quien estaba prófugo desde 2019 por una grave causa de abuso sexual con acceso carnal agravado contra un menor de edad .

La investigación judicial determinó que los hechos ocurrieron de manera continuada durante 12 años, entre 2005 y 2017 , en perjuicio de un menor. El fiscal del MPA Matías Sebastián Merlo había solicitado la captura del sospechoso el 2 de julio de 2019 , pero desde entonces el imputado se mantenía en la clandestinidad.

Tras un seguimiento de los pesquisas de la división Capturas de la PDI, el hombre fue localizado en calle Estrada al 7200 de la ciudad de Santa Fe, en pleno barrio San Martín. Allí, los agentes lo interceptaron en la vía pública, confirmaron su identidad y procedieron a su aprehensión. En el procedimiento también se le secuestró un teléfono celular que será incorporado a la causa.

Traslado a Venado Tuerto

Una vez concretada la detención, los investigadores dieron aviso a la Jefatura de la PDI Región I, que a su vez comunicó la novedad al fiscal Merlo. Este ordenó la formación de una comisión policial para el traslado del detenido a la ciudad de Venado Tuerto, donde continuará el proceso judicial en su contra.

