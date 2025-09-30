Uno Santa Fe | Policiales | Santa Fe

Detuvieron en Santa Fe a un hombre acusado de abusar de un menor durante 12 años

El sospechoso, de 56 años, fue apresado por la PDI tras permanecer seis años en la clandestinidad. El fiscal Matías Merlo había ordenado su captura en 2019.

Juan Trento

Por Juan Trento

30 de septiembre 2025 · 08:57hs
El detenido estuvo prófugo durante seis años 

gentileza

El detenido estuvo prófugo durante seis años 

La Policía de Investigaciones (PDI) Región I logró este lunes la captura de un hombre de 56 años, identificado como L. A. V., quien estaba prófugo desde 2019 por una grave causa de abuso sexual con acceso carnal agravado contra un menor de edad.

Doce años de abusos y seis años prófugo

La investigación judicial determinó que los hechos ocurrieron de manera continuada durante 12 años, entre 2005 y 2017, en perjuicio de un menor. El fiscal del MPA Matías Sebastián Merlo había solicitado la captura del sospechoso el 2 de julio de 2019, pero desde entonces el imputado se mantenía en la clandestinidad.

Tras un seguimiento de los pesquisas de la división Capturas de la PDI, el hombre fue localizado en calle Estrada al 7200 de la ciudad de Santa Fe, en pleno barrio San Martín. Allí, los agentes lo interceptaron en la vía pública, confirmaron su identidad y procedieron a su aprehensión. En el procedimiento también se le secuestró un teléfono celular que será incorporado a la causa.

Traslado a Venado Tuerto

Una vez concretada la detención, los investigadores dieron aviso a la Jefatura de la PDI Región I, que a su vez comunicó la novedad al fiscal Merlo. Este ordenó la formación de una comisión policial para el traslado del detenido a la ciudad de Venado Tuerto, donde continuará el proceso judicial en su contra.

• LEER MÁS: Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Santa Fe PDI abuso hombre
Noticias relacionadas
Referentes de los 32 distritos del departamento San Cristóbal brindaron un amplio apoyo a Gisela Scaglia y los candidatos de “Provincias Unidas”.

Amplio respaldo en San Cristóbal a Gisela Scaglia para defender a Santa Fe en el Congreso Nacional

este 30 de septiembre se conmemora a san jeronimo, el patrono de la ciudad: que servicios funcionan

Este 30 de septiembre se conmemora a San Jerónimo, el patrono de la ciudad: qué servicios funcionan

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Martes algo nublado en la ciudad de Santa Fe pero con buen tiempo

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Lo último

Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Último Momento
Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Por qué octubre sería clave para resolver el conflicto entre Dómina y Unión

Por qué octubre sería clave para resolver el conflicto entre Dómina y Unión

La mala racha de River que trae recuerdos del descenso en 2011

La mala racha de River que trae recuerdos del descenso en 2011

Ovación
Colón tendrá una baja más en el bloque defensivo

Colón tendrá una baja más en el bloque defensivo

Estudiantes visita a Newells buscando un triunfo que le permita ser líder

Estudiantes visita a Newell's buscando un triunfo que le permita ser líder

Alcaraz superó a Fritz y se quedó con el título en el ATP 500 de Tokio

Alcaraz superó a Fritz y se quedó con el título en el ATP 500 de Tokio

Sinner se metió en la final del ATP 500 de Beijing

Sinner se metió en la final del ATP 500 de Beijing

Enzo Pérez podría perderse el duelo ante Racing por Copa Argentina

Enzo Pérez podría perderse el duelo ante Racing por Copa Argentina

Policiales
Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras