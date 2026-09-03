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Cayó una mujer por venta de cocaína en Bº Guadalupe Oeste: intentó sobornar a gendarmes y luego resistió el procedimiento

El procedimiento ocurrió durante un patrullaje en Alvear y Azcuénaga. Según la investigación, la mujer ofreció dinero para evitar el operativo y luego protagonizó un episodio de resistencia que derivó en una agresión por parte de familiares contra los efectivos y los móviles. Secuestraron 272,7 gramos de cocaína, $603.600, celulares y una balanza de precisión.

Juan Trento

Por Juan Trento

3 de septiembre 2026 · 16:29hs
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Gendarmería. Una mujer fue aprehendida en barrio Guadalupe Oeste tras ofrecer dinero a efectivos e intentar resistir el procedimiento.

Gendarmería. Una mujer fue aprehendida en barrio Guadalupe Oeste tras ofrecer dinero a efectivos e intentar resistir el procedimiento.

Una mujer fue aprehendida este jueves a la madrugada durante un procedimiento realizado por Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en barrio Guadalupe Oeste, en la zona noreste de la ciudad de Santa Fe.

El operativo se concretó alrededor de la 1 de la madrugada en la esquina de Alvear y Azcuénaga, cuando una patrulla que realizaba tareas de prevención y patrullaje dinámico en el marco del Plan Bandera observó un presunto intercambio de estupefacientes desde una vivienda.

De acuerdo con las actuaciones realizadas por los efectivos, la mujer habría sido observada mientras protagonizaba una maniobra compatible con la venta de drogas.

Al advertir la presencia de Gendarmería, la sospechosa habría intentado evitar el procedimiento ofreciéndoles dinero a los agentes.

Intentó coimear a los efectivos y opuso resistencia

Según la información oficial del procedimiento, ante la negativa de los gendarmes, la mujer habría comenzado a resistirse y procuró escapar hacia el interior de la vivienda.

Finalmente fue neutralizada y aprehendida dentro del inmueble, donde se encontraba en compañía de una menor de edad y, según las primeras actuaciones, estaría fraccionando sustancias estupefacientes.

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Antes de ser detenida, también habría intentado desprenderse de parte del material que tenía en su poder, arrojándolo por el inodoro del baño.

Ataque de familiares contra Gendarmería

La situación se agravó durante la intervención cuando personas que se encontraban en el lugar y familiares de la mujer habrían comenzado a arrojar elementos contundentes contra los efectivos y los vehículos de Gendarmería, con la intención de facilitar su liberación.

Frente a la agresión, los agentes repelieron el ataque utilizando escopetas reglamentarias y munición antitumulto AT.

Según se informó, no se registraron personas heridas como consecuencia de ese enfrentamiento.

Una mujer y un gendarme resultaron lesionados

Durante el procedimiento, la mujer aprehendida sufrió un corte en una de sus manos provocado por fragmentos de vidrio.

Además, uno de los efectivos de Gendarmería resultó con heridas en el labio inferior y en la región del mentón.

Tanto la mujer como el agente recibieron asistencia médica.

Secuestraron 272,7 gramos de cocaína

Durante el operativo, los investigadores secuestraron una importante cantidad de presunta cocaína que se encontraba fraccionada en distintos envoltorios.

En total fueron incautados:

  • 458 envoltorios de papel satinado.

  • 8 envoltorios de nylon transparente tipo “bochitas”.

  • 1 envoltorio rectangular compacto de nylon transparente.

El peso total de la sustancia secuestrada fue de 272,7 gramos de cocaína.

También se incautaron $603.600 en efectivo, cuatro teléfonos celulares y una balanza de precisión, elementos que serán incorporados a la investigación.

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Intervención de la Fiscalía de Microtráfico

Una vez finalizado el procedimiento, Gendarmería comunicó las actuaciones a la Jefatura de la Región II de la fuerza, que puso los hechos en conocimiento de los fiscales de la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal de turno dispuso que la mujer permanezca privada de su libertad y ordenó su traslado para la correspondiente revisión en Medicina Legal, además de las diligencias de identificación y alojamiento en una dependencia policial.

La investigación quedó encuadrada provisoriamente como un caso de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley de Microtráfico N.º 14.239, en concurso con resistencia a la autoridad y cohecho.

La investigación continúa

Con la aprehensión de la mujer y el secuestro de la droga, el dinero y los demás elementos, la Fiscalía deberá avanzar ahora para determinar el origen de los estupefacientes, la presunta modalidad de comercialización y la eventual participación de otras personas.

También se investigará el episodio de violencia registrado durante el procedimiento y la posible intervención de familiares o allegados que habrían intentado impedir la detención.

La calificación legal es provisoria y la responsabilidad penal de la mujer deberá determinarse a medida que avance la investigación judicial.

Mujer Guadalupe Oeste cocaína Gendarmería microtráfico
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