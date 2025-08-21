Un fuerte accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves en la ciudad de Santa Fe. Pasadas las 8.45, colisionaron en la esquina de Gobernador Freyre y Jujuy, en barrio Sur un Renault Captur y una ambulancia de emergencias médicas
El video del violento accidente entre un auto y una unidad de rescate en barrio Sur
Sucedió antes de las 9 de la mañana. Por suerte no hubo lesionados de gravedad. Se investigan las causas del siniestro
21 de agosto 2025 · 11:57hs
Por el impacto, el vehículo particular perdió el control, subió a la vereda y la mujer que viajaba como acompañante sufrió lesiones y debió ser trasladada de urgencia al hospital José María Cullen, donde recibió atención médica.
Así quedó capturado por las cámaras de seguridad de los vecinos