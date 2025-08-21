Uno Santa Fe | Policiales | accidente

El video del violento accidente entre un auto y una unidad de rescate en barrio Sur

Sucedió antes de las 9 de la mañana. Por suerte no hubo lesionados de gravedad. Se investigan las causas del siniestro

21 de agosto 2025 · 11:57hs
Violento choque entre un auto y una unidad de rescate en barrio Sur

gentileza

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves en la ciudad de Santa Fe. Pasadas las 8.45, colisionaron en la esquina de Gobernador Freyre y Jujuy, en barrio Sur un Renault Captur y una ambulancia de emergencias médicas

Por el impacto, el vehículo particular perdió el control, subió a la vereda y la mujer que viajaba como acompañante sufrió lesiones y debió ser trasladada de urgencia al hospital José María Cullen, donde recibió atención médica.

Así quedó capturado por las cámaras de seguridad de los vecinos

accidente barrio Sur 1
accidente barrio Sur video
