El video del violento accidente entre un auto y una unidad de rescate en barrio Sur

Sucedió antes de las 9 de la mañana. Por suerte no hubo lesionados de gravedad. Se investigan las causas del siniestro

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves en la ciudad de Santa Fe. Pasadas las 8.45, colisionaron en la esquina de Gobernador Freyre y Jujuy, en barrio Sur un Renault Captur y una ambulancia de emergencias médicas