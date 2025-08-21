Uno Santa Fe | Policiales | barrio Scarafía

Intentaron asesinar a balazos a un joven en el barrio Scarafía y terminó herido en sus piernas

El hecho ocurrió pasadas las 3 de la mañana en la esquina de Lehmann y Regimiento 12 de Infantería. Vecinos alertaron al 911 tras escuchar múltiples detonaciones. La policía investiga cámaras de seguridad para dar con los responsables.

Juan Trento

Por Juan Trento

21 de agosto 2025 · 08:50hs
Un violento ataque a balazos ocurrió en la madrugada de este jueves en el barrio Scarafía de la ciudad de Santa Fe. La víctima, identificada como Ismael Cristian Medina, de 24 años, recibió varios disparos en sus piernas y debió ser trasladado de urgencia al hospital Cullen, donde permanece internado en observación.

Minutos después de las tres de la mañana, en la esquina de Rodolfo Lehmann y Regimiento 12 de Infantería, dos hombres desconocidos abrieron fuego contra Medina, quien relató a los efectivos del Comando Radioeléctrico que los atacantes lo sorprendieron y dispararon a quemarropa. “Me salvaron las piernas, de milagro estoy vivo”, habría dicho a los policías.

Vecinos alertados por los disparos

Los vecinos de la zona escucharon una seguidilla de detonaciones seguida de gritos desgarradores. Al salir de sus casas, encontraron al joven herido y ensangrentado, pidiendo auxilio en plena calle. Fueron ellos quienes dieron aviso a la central de emergencias 911, lo que permitió la rápida llegada de las fuerzas de seguridad.

Una ambulancia del SIES 107 acudió al lugar y el médico de turno le brindó las primeras curaciones. Posteriormente, Medina fue trasladado al hospital José María Cullen, donde recibió atención por las heridas en sus piernas y quedó internado bajo observación.

Investigación policial

Los agentes del Comando Radioeléctrico buscaron testigos entre los vecinos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona. La información fue elevada a la Unidad Regional I y a la Policía de Investigaciones (PDI), que trabajaron bajo las órdenes del fiscal de Homicidios del MPA, Estanislao Giavedoni.

Al amanecer, peritos del área Científica de la PDI realizaron los peritajes criminalísticos en la escena del ataque para intentar reconstruir la mecánica del hecho y obtener evidencia que permita identificar a los responsables.

