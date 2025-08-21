Robo millonario en barrio Guadalupe: un delincuente engañó a una empleada y se llevó 7 mil dólares

El ladrón se hizo pasar por un empleado de la empresa familiar para ingresar a la casa. Amenazó a la empleada doméstica, la privó de su libertad y escapó con el dinero. La Policía investiga el hecho y busca al asaltante, que quedó filmado en las cámaras de seguridad del barrio.

Un robo con un sofisticado engaño sacudió la tranquilidad de barrio Guadalupe este jueves, poco antes de las 14. Un delincuente, que demostró tener información precisa sobre la familia, se presentó en una vivienda de calle Defensa al 7.800 y, tras engañar a la empleada doméstica, logró ingresar para robar 7 mil dólares en efectivo.

El asaltante, bien vestido y con una coartada sólida, llamó a la puerta y le dijo a la empleada que era un mensajero de la empresa familiar, enviado por el hijo de la dueña para retirar un dinero. Convencida por la precisión de los datos que le dio el hombre, la mujer le permitió el acceso. Una vez dentro, el engaño se disolvió: el ladrón la amenazó con un arma que llevaba en la cintura y la obligó a recorrer la casa.

Tras un breve recorrido, llegaron hasta un mueble y el delincuente se apoderó de los 7 mil dólares que la familia guardaba.

Escape y persecución

El delincuente permaneció unos 15 o 20 minutos dentro de la casa. Su escape se vio forzado por el repentino regreso del hijo de la propietaria. Al ver que se acercaba, el ladrón salió corriendo de la vivienda, emprendió la fuga por varias cuadras y subió a un vehículo Volkswagen Bora que lo esperaba en la esquina de Larrea y Piedras, conducido por un cómplice.

Minutos después, el joven y la empleada llamaron a la central de emergencias 911 para denunciar el robo.

La investigación policial

Inmediatamente, efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 8ª de Guadalupe se presentaron en la vivienda para tomar declaración a las víctimas. Con los testimonios, lograron obtener una descripción detallada del asaltante y de la vestimenta que usaba.

La investigación se centró en recabar información de los vecinos y en revisar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia. Tanto las cámaras públicas como las privadas del barrio, que registraron el recorrido del delincuente y el vehículo en el que escapó, son clave para identificar a los responsables.

Personal del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó los peritajes de rigor dentro de la vivienda, mientras que los agentes de la Unidad Regional I trabajaron en conjunto con la Fiscalía de Flagrancia, que ordenó la identificación de testigos y el secuestro de todas las imágenes disponibles para dar con los delincuentes.