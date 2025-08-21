Uno Santa Fe | Policiales | joven

Villa Hipódromo: un joven fue asesinado de un balazo en la cabeza y es el segundo crimen en 12 horas en Santa Fe

La víctima tenía 24 años. Horas antes, otro muchacho de 19 años había muerto en similares circunstancias en barrio Las Lomas. Investigan la participación de la banda “Los Sopapitas”

Juan Trento

Por Juan Trento

21 de agosto 2025 · 07:20hs
Un joven fue asesinado de un balazo en la cabeza y es el segundo crimen en 12 horas en Santa Fe

Un joven fue asesinado de un balazo en la cabeza y es el segundo crimen en 12 horas en Santa Fe

Un nuevo homicidio sacude a la capital provincial. Durante la madrugada de este jueves, Damián Ernesto Robles, de 24 años, falleció en el hospital Iturraspe luego de recibir un disparo en la cabeza en inmediaciones de calle Lavaisse y pasaje Santa Fe, en el barrio Villa Hipódromo. Se trata del segundo asesinato en 12 horas, tras el crimen de Sergio Alcides Maidana, ocurrido ayer por la tarde en el barrio Las Lomas.

El ataque a Robles

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del miércoles, cuando Robles cayó desplomado en la vía pública tras recibir un balazo en el cráneo. Vecinos y amigos escucharon la detonación y lo encontraron tendido en la calle, gravemente herido.

De inmediato, un vecino lo trasladó en su vehículo particular hasta el hospital Iturraspe, mientras móviles del Comando Radioeléctrico abrían paso en el tránsito. Pese al esfuerzo de los médicos de la guardia, el joven murió a las 3:30 de la madrugada.

Investigación policial

Efectivos de la Comisaría 10° y del Comando Radioeléctrico preservaron la escena del crimen y tomaron testimonios de testigos, quienes aseguraron haber escuchado un único disparo. También se relevaron posibles cámaras de seguridad en la zona para obtener imágenes del ataque.

Horas después arribaron al lugar los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la división de Homicidios, que iniciaron los trabajos criminalísticos. El fiscal de turno, Estanislao Giavedoni, ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

Sospechas sobre una banda

En el marco de las primeras averiguaciones, surgió la hipótesis de que el autor del crimen de Villa Hipódromo pertenecería a la banda criminal conocida como “Los Sopapitas”, que opera en distintos barrios de la capital santafesina.

Dos asesinatos en menos de medio día

Este hecho se suma al ocurrido ayer por la tarde en el barrio Las Lomas, donde un joven de 19 años, Sergio Alcides Maidana, fue ejecutado de un disparo en la cabeza en plena vía pública.

• LEER MÁS: Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

joven Villa Hipódromo asesinado balazo
