En un minuto y a punta de pistola le robaron la bici cuando salía de trabajar

En diálogo con la prensa, Macarena, la protagonista del hecho de inseguridad comentó: "Anoche luego de cerrar la panadería a las 21, me dispuse a abrir el portón para salir en bicicleta rumbo a mi casa y un hombre me estaba esperando debajo de un árbol. Debo decir que la calle es muy oscura, y la panadería contaba con dos reflectores que los robaron hace una semana. Este hombre apenas salí me apuntó con un arma en el pecho diciéndome que me meta otra vez al comercio. Yo comencé a gritar y lo único que pudo hacer es sacarme la bicicleta e irse, dejando la suya en el lugar".

"Yo creo que la verdadera intención de él era ingresar al comercio y como no pudo, me saco la bici porque era lo que tenía a mano", afirmó la joven al mismo tiempo que remarcó que "los hechos de inseguridad en el barrio son moneda corriente". "Todos los días es una situación nueva. Si no le robaron el foco a uno, son los reflectores de la panadería, o el picaporte de una casa o el robo de los planteras de otra. Siempre un hecho nuevo que se ve reflejado en los grupo de WhatsApp de los vecinos".

Macarena entre lágrimas y con mucha impotencia afirmó: "Toda la vida viví en el barrio y hace cuatro meses me mudé y la verdad es increíble no poder estar tranquilos, la inseguridad que todos padecemos es una locura. Hoy en día me cortaron las piernas, porque con la bicicleta me movía para todos lados. Yo además de la panadería por la mañana paseo perros. Me las tengo que rebuscar porque con el sueldo fijo de medio tiempo solo puedo pagar el alquiler".

"La vida es así, tengo que seguir trabajando para pagar las cuentas y el alquiler, pero no tengo ganas. Me siento insegura", cerró.

