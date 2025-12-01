Gendarmería secuestró más de 105 kilos de cocaína en un control sobre la Ruta 34, a la altura de Ceres

Un automóvil que viajaba desde La Quiaca fue interceptado en un operativo nocturno. El perro “Sasha” detectó la droga oculta en el baúl y en los zócalos. Hay un detenido

En la noche de ayer, efectivos de la Sección Seguridad Vial “Ceres” del Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela” realizaron un importante procedimiento durante un control vehicular en el kilómetro 289 de la Ruta Nacional 34 , que terminó con el secuestro de un cargamento de cocaína de gran volumen.

Los gendarmes detuvieron la marcha de un automóvil que provenía de La Quiaca , en la provincia de Jujuy. Durante la inspección, con el apoyo del can detector “Sasha” , los uniformados advirtieron que el perro reaccionó de manera exaltada al pasar por la parte trasera del rodado, lo que motivó un control más minucioso.

droga 1

100 panes

Ante la marcación positiva, se dio aviso a la Fiscalía Federal Descentralizada de Rafaela, que autorizó el traslado del vehículo a la Subunidad. Allí, en presencia de testigos, los efectivos profundizaron la revisión y hallaron 100 panes con una sustancia blancuzca ocultos en el baúl y en los zócalos.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un pesaje total de 105 kilos 911 gramos. La droga, el vehículo y otros elementos de interés quedaron secuestrados.

El conductor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia Federal. Desde la fuerza remarcaron que el operativo es parte del refuerzo de los controles en rutas estratégicas para combatir el tráfico de estupefacientes.