Uno Santa Fe | Policiales | kilos

Gendarmería secuestró más de 105 kilos de cocaína en un control sobre la Ruta 34, a la altura de Ceres

Un automóvil que viajaba desde La Quiaca fue interceptado en un operativo nocturno. El perro “Sasha” detectó la droga oculta en el baúl y en los zócalos. Hay un detenido

1 de diciembre 2025 · 14:20hs
Gendarmería secuestró más de 105 kilos de cocaína en un control sobre la Ruta 34, a la altura de Ceres

En la noche de ayer, efectivos de la Sección Seguridad Vial “Ceres” del Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela” realizaron un importante procedimiento durante un control vehicular en el kilómetro 289 de la Ruta Nacional 34, que terminó con el secuestro de un cargamento de cocaína de gran volumen.

Los gendarmes detuvieron la marcha de un automóvil que provenía de La Quiaca, en la provincia de Jujuy. Durante la inspección, con el apoyo del can detector “Sasha”, los uniformados advirtieron que el perro reaccionó de manera exaltada al pasar por la parte trasera del rodado, lo que motivó un control más minucioso.

droga 1

100 panes

Ante la marcación positiva, se dio aviso a la Fiscalía Federal Descentralizada de Rafaela, que autorizó el traslado del vehículo a la Subunidad. Allí, en presencia de testigos, los efectivos profundizaron la revisión y hallaron 100 panes con una sustancia blancuzca ocultos en el baúl y en los zócalos.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un pesaje total de 105 kilos 911 gramos. La droga, el vehículo y otros elementos de interés quedaron secuestrados.

El conductor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia Federal. Desde la fuerza remarcaron que el operativo es parte del refuerzo de los controles en rutas estratégicas para combatir el tráfico de estupefacientes.

droga 2
kilos cocaína Ceres
Noticias relacionadas
femicidio en esperanza y muerte del principal sospechoso en nelson: investigan si fue un suicidio o un accidente

Femicidio en Esperanza y muerte del principal sospechoso en Nelson: investigan si fue un suicidio o un accidente

allanan una vivienda en barrio barranquitas por la presunta difusion de imagenes de abuso sexual infantil

Allanan una vivienda en barrio Barranquitas por la presunta difusión de imágenes de abuso sexual infantil

choque multiple en nelson: murio uno de los jovenes trasladados al hospital cullen

Choque múltiple en Nelson: murió uno de los jóvenes trasladados al hospital Cullen

el trebol: apresaron a cuatro vendedores de drogas y les secuestraron estupefacientes

El Trébol: apresaron a cuatro vendedores de drogas y les secuestraron estupefacientes

Lo último

Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

Incidentes en el partido Boca–Argentinos: Un detenido, 64 trapitos demorados y más de 300 actas

Incidentes en el partido Boca–Argentinos: Un detenido, 64 "trapitos" demorados y más de 300 actas

Semifinales del Torneo Clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

Semifinales del Torneo Clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

Último Momento
Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

Incidentes en el partido Boca–Argentinos: Un detenido, 64 trapitos demorados y más de 300 actas

Incidentes en el partido Boca–Argentinos: Un detenido, 64 "trapitos" demorados y más de 300 actas

Semifinales del Torneo Clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

Semifinales del Torneo Clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

River y Boca se benefician con la consagración de Flamengo en la Libertadores

River y Boca se benefician con la consagración de Flamengo en la Libertadores

El plantel de Colón arrancó la semana esperando novedades de la nueva dirigencia

El plantel de Colón arrancó la semana esperando novedades de la nueva dirigencia

Ovación
Cuándo asumirá José Alonso como presidente de Colón

Cuándo asumirá José Alonso como presidente de Colón

Cómo entender la victoria de José Alonso en las elecciones de Colón

Cómo entender la victoria de José Alonso en las elecciones de Colón

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Comienzan a sonar los primeros nombres en el Colón de Alonso

Comienzan a sonar los primeros nombres en el Colón de Alonso

Abraham llamó a la unidad en Colón: El socio de Colón decidió y hay que acompañar

Abraham llamó a la unidad en Colón: "El socio de Colón decidió y hay que acompañar"

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"