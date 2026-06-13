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Allanaron una vivienda por amenazas con un arma de fuego en Villa Hipódromo: detuvieron a dos sospechosos y secuestraron droga

El procedimiento se realizó en una casa de calle Juan Díaz de Solís al 6300, en la ciudad de Santa Fe. Los aprehendidos están vinculados a una causa por amenazas calificadas y durante el operativo secuestraron marihuana y una motocicleta con numeración adulterada. Buscan a un tercer involucrado.

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de junio 2026 · 17:58hs
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Allanamiento en Villa Hipódromo: La policía de Santa Fe realizó un operativo en una vivienda de calle Juan Díaz de Solís al 6300

Allanamiento en Villa Hipódromo: La policía de Santa Fe realizó un operativo en una vivienda de calle Juan Díaz de Solís al 6300, en el marco de una investigación por amenazas calificadas con arma de fuego.

Este sábado por la mañana, un operativo conjunto de la Policía de Santa Fe culminó con el allanamiento de una vivienda ubicada en calle Juan Díaz de Solís al 6300, en barrio Villa Hipódromo, en el norte de la capital provincial. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.

Del operativo participaron efectivos de la Comisaría 9ª, la Comisaría 6ª y personal del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) especializado en irrupciones. La medida fue ordenada por la Justicia y permitió avanzar sobre los principales sospechosos del caso.

Dos detenidos y un prófugo

Según la investigación, los señalados por el hecho son tres hermanos identificados como D. O., J. O. y A. O., quienes eran buscados por su presunta participación en las amenazas denunciadas previamente.

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Durante el allanamiento, los efectivos lograron aprehender a dos de ellos, D. O. y J. O., quienes quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, continúan las tareas para localizar al tercer sospechoso.

LEER MÁS: Policías de la PDI trasladaron a Santa Fe a los tres presuntos autores de estafas informáticas millonarias

Hallaron marihuana y una moto bajo sospecha

En la requisa realizada dentro del inmueble, los agentes secuestraron frascos con material vegetal compatible con marihuana y una motocicleta marca Beta con numeración identificatoria presuntamente adulterada.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el rodado podría contar con pedido de secuestro por robo, situación que será determinada durante el avance de la investigación.

Tras el procedimiento, la novedad fue comunicada a la Unidad Regional I La Capital y posteriormente a la fiscal interviniente del Ministerio Público de la Acusación.

Por disposición fiscal, los dos aprehendidos permanecerán privados de la libertad, serán sometidos a revisiones en Medicina Legal e identificados formalmente. Además, se les atribuirán los delitos de amenazas calificadas y presunta infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239, mientras se intenta establecer el origen de la motocicleta secuestrada, que podría derivar en una causa por encubrimiento de robo.

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