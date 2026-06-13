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Son siete las denuncias por abuso sexual a niños contra el portero de un jardín de infantes de Rosario

El portero será imputado la próxima semana por la fiscal Antonela Valente tras ser apuntado por graves hechos contra niños de tres y cuatro años

13 de junio 2026 · 09:45hs
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Son siete las denuncias por abuso sexual a niños contra el portero de un jardín de infantes de Rosario

Son siete las denuncias por abuso sexual a niños contra el portero de un jardín de infantes de Rosario

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que hay siete denuncias presentadas contra el portero de 55 años acusado de abuso sexual contra niños en el jardín de infantes N.º 261 "Paulo Freire" en Rosario. La fiscal Antonela Valente, a cargo del caso, llevará al asistente escolar a una audiencia imputativa a lo largo de la próxima semana.

Mientras el acusado, Rubén L. permanece detenido, el Ministerio de Educación provincial suspendió el dictado de clases y lo apartó del establecimiento educativo

El hombre fue aprehendido el pasado miércoles en el propio establecimiento educativo y permanecerá detenido mientras avanza la investigación en su contra. Originalmente, el hecho tomó estado público tras conocerse la denuncia de un nene de cuatro años, presuntamente atacado el último martes. Sin embargo, con el correr de las horas, se sumaron nuevas presentaciones judiciales, aportando datos que reafirman las acusaciones sobre el accionar del trabajador en el interior del jardín.

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, confirmó de inmediato el inicio de un sumario administrativo. Daiana Gallo Ambrosi, secretaria general de Gestión Territorial de la cartera, detalló que el objetivo de la medida es investigar el hecho a fondo y apartar al asistente escolar de sus funciones operativas.

De forma complementaria, la Provincia dispuso el despliegue de equipos interdisciplinarios especializados para brindar contención prioritaria a los niños y a sus grupos familiares en este complejo momento.

Suspensión de actividades y contención de los niños

En paralelo al avance en la Justicia, el dictado de clases en el jardín del barrio Empalme Graneros de Rosario se encuentra totalmente suspendido. Esta decisión se tomó este jueves, inmediatamente después de que se registraran escenas de suma tensión, con incidentes y enfrentamientos entre padres, madres, directivos, docentes y el personal policial que acudió al lugar cuando el caso salió a la luz pública el miércoles.

De acuerdo a la información brindada desde el Ministerio de Educación, todavía no hay una fecha de reapertura establecida para el retorno de los alumnos a las salas. Este viernes, las autoridades de la delegación regional reunieron a 20 de las familias afectadas que estuvieron presentes los días del conflicto, con la intención de iniciar una ronda de contención y recuperar el diálogo.

Los pasos a seguir en la comunidad educativa del jardín de infantes

En ese mismo sentido, la semana que viene continuarán con otras reuniones claves para el futuro de la institución. El martes próximo, el jardín abrirá sus puertas, pero de forma exclusiva para recibir a las familias y a la comunidad educativa. El objetivo será atender a todos aquellos que necesiten dialogar con el personal ministerial para contar su experiencia y ser escuchados, sin actividad áulica normal.

Por otra parte, se conoció que algunos de los grupos familiares se mostraron arrepentidos por los fuertes disturbios generados en medio de la conmoción y la bronca inicial. Ahora, la meta es intentar volver a la normalidad de manera paulatina tras las graves denuncias por abuso sexual infantil. En tanto, la fiscalía prepara las citaciones para tomar testimonio tanto a familiares como a los docentes de la institución educativa para robustecer la investigación penal en curso.

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