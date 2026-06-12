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Coronda: una mujer policía resultó herida de arma de fuego en su vivienda y se investiga el hecho

Una mujer policía de 38 años fue hallada por su pareja con una herida de bala en el tórax dentro de su vivienda. La víctima fue trasladada al hospital Cullen, donde permanece internada en estado delicado, mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Juan Trento

Por Juan Trento

12 de junio 2026 · 09:09hs
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Guardia del hospital Cullen

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Guardia del hospital Cullen

Este jueves, en las primeras horas de la tarde, ocurrió un grave hecho de sangre en una vivienda ubicada sobre calle Santo Tomé al 2000, en la ciudad de Coronda, donde una mujer policía de 38 años fue hallada herida por su esposo, también integrante de la fuerza, al ingresar al domicilio familiar.

Según trascendió, la mujer presentaba una herida de bala en el tórax y fue su marido quien alertó a las autoridades y solicitó la presencia de personal policial y sanitario. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital José María Cullen, donde los médicos constataron la gravedad de las lesiones y dispusieron su internación en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Asistencia y traslado

Efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Unidad Regional XV del departamento San Jerónimo llegaron al lugar junto con personal médico del SIES 107. Tras examinar a la mujer, los profesionales constataron que presentaba un impacto de bala en el lado izquierdo del tórax con orificio de salida.

Posteriormente, fue trasladada en ambulancia, con sirenas y balizas encendidas, hasta el hospital Cullen, donde fue recibida por especialistas del área de Emergentología, quienes confirmaron tanto el diagnóstico como el delicado estado de salud de la agente.

Testigos e imágenes

Los policías que intervinieron en el procedimiento preservaron la escena donde ocurrió el hecho y tomaron declaraciones al esposo de la víctima y a su madre. Además, realizaron entrevistas con vecinos de la zona en busca de información que permita esclarecer lo sucedido.

También verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en las inmediaciones de la vivienda, cuyas imágenes podrían aportar datos relevantes para la investigación.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional XV, cuyos responsables dieron intervención al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud de la mujer herida y dispuso la realización de los correspondientes peritajes criminalísticos en la vivienda.

Las tareas periciales estuvieron a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo. Por el momento, la causa del hecho permanece bajo investigación y no fue esclarecida.

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policía herida
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