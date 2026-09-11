Hallaron a un hombre golpeado y ensangrentado en barrio Las Flores y buscan a los agresores

Sucedió este jueves, minutos antes de la medianoche. La víctima, un hombre de 34 años, fue trasladado de urgencia al hospital Cullen. La Policía busca identificar y detener a él o los agresores.

Este jueves, algunos minutos antes de la medianoche, en la esquina de Lamadrid y Regimiento 12 de Infantería , en el barrio Las Flores de la ciudad de Santa Fe , oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) fueron enviados por los operadores de la Central de Emergencias 911 ante un aviso sobre una persona herida.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a un hombre tendido en el suelo, con un golpe sangrante detrás de la cabeza, un hematoma en el ojo izquierdo y una lesión en una ceja .

Los agentes entrevistaron a la víctima, identificada como Maximiliano Pinciroli, de 34 años, quien manifestó que no recordaba lo ocurrido. Además, presentaba aliento etílico.

Minutos después arribó una unidad del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107). El médico que asistió al hombre diagnosticó un politraumatismo de cráneo y dispuso su traslado de urgencia al hospital Cullen, ubicado en el sur de la ciudad.

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Tomografía computada

Pinciroli fue recibido por los médicos del área de Emergentología en el shockroom destinado a pacientes en estado crítico. Los profesionales evaluaron los golpes y cortes que presentaba en el rostro, realizaron las correspondientes curaciones y dispusieron que permaneciera internado en observación.

Durante la mañana de este viernes, el hombre será sometido a una tomografía computada para determinar el alcance de las lesiones y descartar posibles daños cerebrales derivados de la golpiza.

Investigación para identificar a los agresores

Tras el hallazgo del hombre herido, los policías que intervinieron comenzaron a buscar testigos del ataque en las inmediaciones de Lamadrid y Regimiento 12 de Infantería.

Los agentes recorrieron la zona y entrevistaron a vecinos, especialmente a quienes viven en las torres cercanas y podrían haber observado el momento de la brutal agresión.

Además, los policías constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en el sector, con el objetivo de obtener imágenes que permitan reconstruir lo sucedido, identificar a él o los agresores y avanzar en su aprehensión.

Intervención del MPA

Los policías informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde comunicaron el caso al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó, en primer lugar, recabar información sobre el estado de salud de la víctima. También dispuso identificar a todas las personas que pudieran aportar información como testigos, verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener registros del ataque y secuestrar las imágenes de interés para la investigación.

Finalmente, fueron ordenados los peritajes criminalísticos de rigor, que estarán a cargo de agentes especializados del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).