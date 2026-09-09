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Intentaron asesinar a un hombre a balazos mientras jugaba al fútbol en el norte de la ciudad: está grave y pelea por su vida

El ataque ocurrió antes de la medianoche. Franco Maximiliano Araujo, de 35 años, recibió múltiples disparos y fue trasladado de urgencia al hospital Iturraspe, donde fue operado. Su estado es delicado

Juan Trento

Por Juan Trento

9 de septiembre 2026 · 08:51hs
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Intentaron asesinar a un hombre a balazos mientras jugaba al fútbol en el norte de la ciudad: está grave y pelea por su vida

José Busiemi

Un violento ataque a balazos ocurrido durante la noche del martes en el norte de la ciudad de Santa Fe dejó a un hombre de 35 años gravemente herido. El hecho ocurrió alrededor de las 23, en el interior del Complejo Deportivo Mega, ubicado sobre avenida Blas Parera al 7600, en barrio El Tránsito.

La víctima fue identificada como Franco Maximiliano Araujo, quien recibió múltiples impactos de arma de fuego. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al hospital Iturraspe por su hermano, a bordo de una motocicleta. Al ingresar al nosocomio, los médicos constataron que presentaba heridas de arma de fuego en el tórax, la espalda, un glúteo y ambos brazos. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado de inmediato al quirófano, donde fue sometido a una cirugía de urgencia.

Su estado de salud es delicado y de riesgo, por lo que permanece internado y pelea por su vida.

La investigación por el ataque a balazos

Varias de las personas que se encontraban en el complejo deportivo fueron quienes dieron aviso a los operadores de la Central de Emergencias 911 y alertaron sobre el grave episodio. También informaron que la víctima había sido trasladada rápidamente por su hermano en una motocicleta hacia el hospital Iturraspe.

Minutos después arribaron al lugar oficiales de Orden Público y Cuerpos de la Policía de Santa Fe, quienes preservaron la escena del ataque y comenzaron con las primeras actuaciones para reconstruir cómo ocurrió la agresión.

Los agentes buscaron identificar a las personas que se encontraban en el complejo al momento del ataque y que pudieran aportar información sobre los agresores. Además, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona que podrían haber registrado el momento del ataque o la huida de los responsables.

Escuchó cinco disparos y observó las corridas

El encargado del predio contó a los investigadores que se encontraba en el bufet cuando escuchó alrededor de cinco detonaciones de arma de fuego.

Inmediatamente después advirtió las corridas de las personas que se encontraban dentro del complejo. Al salir, observó cómo trasladaban a un joven aparentemente herido hasta una motocicleta Honda Tornado.

En la escena del ataque, los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) constataron la presencia de tres proyectiles y manchas de sangre.

Tentativa de homicidio

Los policías informaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez comunicó lo ocurrido al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del ataque.

Entre ellas, dispuso que se recabara información actualizada sobre el estado de salud de la víctima, que fueran identificadas las personas que pudieran aportar datos como testigos, y que se relevaran las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

También ordenó el secuestro de aquellas imágenes que pudieran resultar de interés para la investigación y la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes.

Las tareas fueron llevadas adelante por especialistas del área Científica de la PDI. Por el momento, la investigación quedó provisoriamente caratulada como tentativa de homicidio y los pesquisas trabajan para determinar quiénes fueron los autores del ataque y cuál fue el móvil de la agresión.

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