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Frustraron un femicidio en barrio Chalet: policías sorprendieron a un hombre cuando intentaba estrangular a su expareja

Oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) neutralizaron al agresor mientras estrangulaba a su expareja en una vivienda de barrio Chalet. El hombre de 37 años quedó aprehendido y el hecho es investigado como tentativa de femicidio.

Juan Trento

Por Juan Trento

10 de septiembre 2026 · 10:42hs
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El hecho sucedió en barrio Chalet

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El hecho sucedió en barrio Chalet

Este miércoles, antes de la medianoche, un hombre de 37 años intentó matar a su expareja mediante estrangulamiento en una vivienda ubicada en pasaje Galisteo al 1065, en barrio Chalet de la ciudad de Santa Fe. El agresor fue reducido y aprehendido por agentes policiales cuando todavía sujetaba a la víctima del cuello.

La intervención policial se produjo a partir del llamado de vecinos al 911, quienes escucharon gritos desgarradores provenientes del interior de la vivienda y alertaron sobre una violenta agresión en curso.

A los pocos minutos arribaron oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC), quienes ingresaron al inmueble y encontraron al agresor, identificado como S. G., de 37 años, sujetando del cuello a su expareja e intentando estrangularla.

Los policías intervinieron de inmediato, neutralizaron al hombre y procedieron a su aprehensión, evitando que la agresión continuara.

Asistencia médica a la víctima

La mujer presentaba signos de asfixia y un marcado estado de shock como consecuencia del ataque. En el lugar recibió asistencia de profesionales médicos del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), quienes constataron que presentaba múltiples lesiones.

Posteriormente, por disposición fiscal, la víctima fue trasladada a Medicina Legal, donde se realizó una nueva constatación de su estado de salud y de las lesiones sufridas durante la agresión.

Investigan el hecho como tentativa de femicidio

Los agentes comunicaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y a la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), ambas dependientes de la Policía de Santa Fe.

A su vez, se informó lo ocurrido al fiscal de la Unidad Fiscal de Violencia Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorgelina Mosser Ferro, quien ordenó que el hombre permaneciera aprehendido y privado de su libertad.

Además, dispuso que el sospechoso fuera trasladado a Medicina Legal para su revisión física, que se realizara su identificación y que posteriormente quedara alojado en una dependencia policial de Orden Público.

En paralelo, la fiscal ordenó recabar información sobre el estado de salud de la víctima, identificar a los vecinos que pudieran haber presenciado o escuchado la agresión, y relevar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona.

También se dispusieron los peritajes criminalísticos de rigor, que quedaron a cargo de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La atribución delictiva fue establecida de manera provisoria como tentativa de femicidio, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

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