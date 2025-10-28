Hay un pirómano suelto en Villa California: denunciaron incendios de vehículos que resultaron completamente destruidos

Ocurrió entre la medianoche del lunes y la madrugada del martes. Al menos tres vehículos fueron prendidos fuego en distintos puntos del barrio

Una seguidilla de incendios intencionales alteró la tranquilidad de Villa California , en el distrito de San José del Rincón , entre la medianoche del lunes y las primeras horas de este martes. En menos de una hora, dos vehículos y un velero fueron alcanzados por el fuego luego de que un desconocido les arrojara líquido inflamable y los prendiera fuego.

“ Mi auto se estaba quemando y me desperté porque escuché los gritos de mis vecinos. Cuando lo vi se me vino el alma al piso, es mi única movilidad ”, relató uno de los damnificados, todavía conmovido por la escena.

Otra vecina contó que estaba despierta viendo televisión cuando escuchó un estruendo: “Me asomé por la ventana y vi que el velero de mi hijo estaba completamente incendiada. La verdad es que casi me desmayo”.

Indignación y miedo en el barrio

Desde la Vecinal de Villa California confirmaron que los hechos no fueron accidentales. “Tenemos la casi certeza de que se trata de incendios provocados. No es la primera vez que ocurren episodios similares”, advirtieron los representantes de la institución, quienes reclamaron una mayor presencia policial y patrullajes preventivos durante la noche.

Denuncias e intervención policial

Los propios vecinos dieron aviso a la central de emergencias 911 al notar los vehículos en llamas. En pocos minutos llegaron patrulleros de la Comisaría 28ª de Colastiné y de la Comisaría 14ª de San José del Rincón, que aguardaron la llegada de los bomberos zapadores policiales.

Pese al rápido accionar, los vehículos ya estaban totalmente consumidos por el fuego. Los agentes tomaron testimonio a los damnificados y comenzaron las tareas de investigación para identificar al responsable.

La información sobre los ataques fue elevada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó realizar los peritajes bomberiles y un informe detallado de los daños. Los primeros indicios confirmarían que los incendios fueron intencionales, con el uso de líquido combustible arrojado sobre los vehículos.

