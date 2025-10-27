Uno Santa Fe | Policiales | robo

Robo millonario en una fábrica de alimentos balanceados de Sarmiento

Delincuentes ingresaron durante el fin de semana a la planta de Vigor, ubicada en el departamento Las Colonias.

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de octubre 2025 · 14:01hs
Un millonario robo fue descubierto en las últimas horas en la localidad de Sarmiento, departamento Las Colonias. El blanco del atraco fue la fábrica de alimentos balanceados Vigor, ubicada en calle General López al 1100.

El hecho, presuntamente perpetrado durante el fin de semana, se concretó cuando varios delincuentes ingresaron a la planta. En un accionar que evidencia planificación, los ladrones lograron neutralizar la central de alarmas de la firma para luego dirigirse a la administración. En el lugar, dañaron una caja fuerte de la que lograron sustraer una cantidad significativa de dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares.

La activación de un sistema de seguridad fue finalmente lo que alertó a las autoridades. el encargado de la firma se dirigió a la planta y constató los destrozos en el ingreso y en el área administrativa, confirmando la sustracción del dinero. las cámaras de videovigilancia de la fábrica se convierten ahora en una pieza clave para intentar identificar a los responsables y reconstruir su modus operandi.

Peritajes criminalísticos en curso

Tras la denuncia formal radicada en la subcomisaría 15° de Las Colonias, se dio aviso al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Benítez. las primeras informaciones sugieren que los autores del robo habrían tenido conocimiento detallado de los movimientos internos de la fábrica y su administración.

El fiscal Benítez ordenó de inmediato la realización de los peritajes criminalísticos de rigor. Agentes del área científica de la policía de investigaciones (PDI) se hicieron presentes en la fábrica vigor para llevar a cabo el relevamiento de la escena, buscando huellas o indicios que permitan identificar a la banda detrás de este audaz y millonario golpe.

