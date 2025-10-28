Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Atención Unión y Colón: están los nuevos precios de las populares en AFA

El incrementó abarca la Liga Profesional, el futbol femenino, el Futsal y todas las categorías del ascenso, y será a partir de este fin de semana.

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2025 · 19:28hs
Atención Unión y Colón: están los nuevos precios de las populares en AFA

UNO Santa Fe / José Busiemi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó nuevos valores para las entradas del fútbol argentino con aplicación inmediata desde la próxima fecha en todas las categorías. Unión y Colón, atentos.

La General, la denominada “popular”, de Primera División que juega Unión pasará de 23.000 a 30.000 pesos, lo que implica otro incremento para los hinchas que asisten a los estadios de la máxima categoría.

La decisión surge de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se desarrolló en la Casa Madre del fútbol argentino en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza.

La Mesa Directiva, comandada por el presidente Claudio Tapia, aprobó el cuadro tarifario que alcanza a Primera, Primera Nacional, Primera B, Primera C, fútbol femenino y futsal.

En la segunda categoría del fútbol local, que disputa Colón, la General aumenta de 18.500 a 24.000 pesos. En Primera B, el valor se fija en 20.000 pesos. Tanto en Primera C como en el fútbol femenino, la entrada General queda en 18.000 pesos. El futsal registra un precio de 11.000 pesos para el acceso más económico.

El comunicado oficial de AFA

image

Unión AFA Colón
Noticias relacionadas
tras el triunfo de union, asi sigue la fecha 9 del clausura norberto serenotti

Tras el triunfo de Unión, así sigue la fecha 9 del Clausura Norberto Serenotti

union da pelea: asi esta la tabla de la zona a del clausura

Unión da pelea: así está la tabla de la zona A del Clausura

mateo del blanco, el brazo creativo de union que lidera las asistencias del clausura

Mateo Del Blanco, el brazo creativo de Unión que lidera las asistencias del Clausura

leo madelon define el plan para otro duelo clave de union

Leo Madelón define el plan para otro duelo clave de Unión

Lo último

La bajante obliga a cambiar planes de obras del nuevo puente: se construirá con un terraplén sobre el río Salado

La bajante obliga a cambiar planes de obras del nuevo puente: se construirá con un terraplén sobre el río Salado

Amsafé saca números: cuánto perdieron los docentes de Santa Fe contra la inflación, según analizó el gremio

Amsafé saca números: cuánto perdieron los docentes de Santa Fe contra la inflación, según analizó el gremio

Atención Unión y Colón: se dieron a conocer los nuevos precios de las populares en AFA

Atención Unión y Colón: se dieron a conocer los nuevos precios de las populares en AFA

Último Momento
La bajante obliga a cambiar planes de obras del nuevo puente: se construirá con un terraplén sobre el río Salado

La bajante obliga a cambiar planes de obras del nuevo puente: se construirá con un terraplén sobre el río Salado

Amsafé saca números: cuánto perdieron los docentes de Santa Fe contra la inflación, según analizó el gremio

Amsafé saca números: cuánto perdieron los docentes de Santa Fe contra la inflación, según analizó el gremio

Atención Unión y Colón: se dieron a conocer los nuevos precios de las populares en AFA

Atención Unión y Colón: se dieron a conocer los nuevos precios de las populares en AFA

Violencia de género: Bullrich anunció nueva ley y proyectó a 2025 con la tasa de homicidios de mujeres más baja de la historia

Violencia de género: Bullrich anunció nueva ley y proyectó a 2025 con la tasa de homicidios de mujeres "más baja de la historia"

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Ovación
Atención Unión y Colón: se dieron a conocer los nuevos precios de las populares en AFA

Atención Unión y Colón: se dieron a conocer los nuevos precios de las populares en AFA

Luis Spahn participó de la Asamblea en la que la AFA selló su mudanza legal a Ezeiza

Luis Spahn participó de la Asamblea en la que la AFA selló su mudanza legal a Ezeiza

Unión positivo, el mensaje del club de cara al duelo ante Newells

"Unión positivo", el mensaje del club de cara al duelo ante Newell's

Tapia apuntó al gobierno: Llegamos a lugares donde el Estado no llega

Tapia apuntó al gobierno: "Llegamos a lugares donde el Estado no llega"

Tapia en AFA: El objetivo es un Mundial de 64 equipos

Tapia en AFA: "El objetivo es un Mundial de 64 equipos"

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso