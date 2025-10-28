"Unión positivo", el mensaje del club de cara al duelo ante Newell's

En sus redes sociales, el club compartió imágenes del entrenamiento. Unión visitará a Newell's, en el Coloso Marcelo Bielsa, el viernes a las 21.15.

En la antesala del compromiso del próximo viernes ante Newell’s, en el Coloso Marcelo Bielsa, Unión publicó en sus redes sociales un mensaje cargado de energía positiva que rápidamente captó la atención de los hinchas tatengues.

“ Pensando en el viernes Unión positivo ”, fue la frase que acompañó una serie de imágenes del entrenamiento del plantel que dirige Leonardo Madelón , donde se lo vio al equipo trabajando con intensidad y buen ánimo en el predio de Casasol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1983278016118862086&partner=&hide_thread=false Pensando en el viernes

Unión positivo pic.twitter.com/025XBtxosr — Club Atlético Unión (@clubaunion) October 28, 2025

El posteo, difundido en las cuentas oficiales de X (ex Twitter), Instagram y Facebook, mostró distintos momentos de la práctica matutina: ejercicios de posesión, tareas tácticas y sonrisas de los futbolistas, reflejando el ambiente distendido y enfocado que atraviesa el grupo tras la gran victoria frente a Defensa y Justicia.

El mensaje, acompañado por los tradicionales emoticones rojiblancos, refuerza el espíritu del equipo de cara al cierre del Torneo Clausura, donde Unión busca seguir sumando para afianzarse en zona de clasificación a los playoffs y sostener el envión anímico que generó el último triunfo en el 15 de Abril.

Los hinchas respondieron con entusiasmo al posteo, inundando las redes de comentarios de aliento y mensajes de apoyo al plantel.

Con un clima renovado y una consigna clara desde el vestuario, Unión ya vive su semana “positiva”, enfocado en un nuevo desafío lejos de casa, pero con la confianza intacta y el respaldo de su gente.