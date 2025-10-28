Uno Santa Fe | Unión | Unión

"Unión positivo", el mensaje del club de cara al duelo ante Newell's

En sus redes sociales, el club compartió imágenes del entrenamiento. Unión visitará a Newell's, en el Coloso Marcelo Bielsa, el viernes a las 21.15.

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2025 · 18:38hs
Unión positivo, el mensaje del club de cara al duelo ante Newells

Prensa Unión

En la antesala del compromiso del próximo viernes ante Newell’s, en el Coloso Marcelo Bielsa, Unión publicó en sus redes sociales un mensaje cargado de energía positiva que rápidamente captó la atención de los hinchas tatengues.

El mensaje de Unión en redes sociales

Pensando en el viernes Unión positivo ”, fue la frase que acompañó una serie de imágenes del entrenamiento del plantel que dirige Leonardo Madelón, donde se lo vio al equipo trabajando con intensidad y buen ánimo en el predio de Casasol.

El posteo, difundido en las cuentas oficiales de X (ex Twitter), Instagram y Facebook, mostró distintos momentos de la práctica matutina: ejercicios de posesión, tareas tácticas y sonrisas de los futbolistas, reflejando el ambiente distendido y enfocado que atraviesa el grupo tras la gran victoria frente a Defensa y Justicia.

LEER MÁS: Unión empieza a mirar los playoffs: a quién y dónde enfrentaría en el primer cruce

El mensaje, acompañado por los tradicionales emoticones rojiblancos, refuerza el espíritu del equipo de cara al cierre del Torneo Clausura, donde Unión busca seguir sumando para afianzarse en zona de clasificación a los playoffs y sostener el envión anímico que generó el último triunfo en el 15 de Abril.

Los hinchas respondieron con entusiasmo al posteo, inundando las redes de comentarios de aliento y mensajes de apoyo al plantel.

LEER MÁS: Unión, expectante: cómo se encuentra Estigarribia de su lesión

Con un clima renovado y una consigna clara desde el vestuario, Unión ya vive su semana “positiva”, enfocado en un nuevo desafío lejos de casa, pero con la confianza intacta y el respaldo de su gente.

Unión Newells Coloso Marcelo Bielsa
