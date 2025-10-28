Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina Por la 10° fecha de la Primera División de la Liga Santafesina, el Matador y el Conquistador volverán a verse las cara luego de lo que fue el encuentro del Regional Amateur. Por Ovación 28 de octubre 2025 · 19:02hs

Gentileza @colonandroll

Este miércoles en el Coloso del Oeste del barrio Mataderos, Sanjustino recibe a Colón de San Justo por fecha 10 del Clausura Norberto Serenotti. A las 19.30 comienza la División Reserva y a las 21.30 la Primera.

La cuaterna encargada de impartir justicia estará encabezada por Carlos Córdoba, Miguel Mesquida y Tomás Enriquez actuarán comomo asistentes de línea y Matías Pereyra será el cuarto árbitro y juez del encuentro de Reserva.

Por qué se adelanta el Clásico de San Justo Dicho partido se adelanta porque ambos el próximo fin de semana jugarán la segunda jornada de la Zona 9 de la región Litoral Sur, Torneo Regional Amateur: El Verdiblanco de Molina va contra Alumni de Laguna Paiva y el Rojiblanco de Restelli se cruza ante Central San Javier.