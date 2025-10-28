Violencia de género: Bullrich anunció nueva ley y proyectó a 2025 con la tasa de homicidios de mujeres "más baja de la historia"

La ministra de Seguridad de la Nación anunció el envío de un proyecto para prevenir la violencia intrafamiliar y estimó que este año, la tasa de mujeres asesinadas rondará el 1%.

Proyecto para bajar los índices de violencia de género. La ministra durante su exposición en la comisión de Presupuesto. (Cámara de Diputados de la Nación)

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anticipó que el gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para reforzar la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar. Además, aseguró que el 2025 podría cerrar con la tasa de homicidios de mujeres más baja de la historia argentina.

Bullrich expuso este martes en la comisión de Presupuesto de Diputados, donde defendió las partidas previstas para su cartera en el Presupuesto 2026. En ese marco, hizo un balance de gestión y presentó estadísticas sobre homicidios y femicidios.

Según los datos que difundió, en 2024 se registraron 313 mujeres asesinadas, sobre un total de 1.600 homicidios en todo el país. “Eso nos da una tasa del 1,3 por ciento”, detalló.

Luego agregó que en el primer semestre de 2025 se contabilizaron 126 homicidios de mujeres, y proyectó: “Podríamos bajar la tasa de muertes de mujeres del 1,3 al 1 por ciento, la más baja de la historia Argentina”.

El 90% de los homicidios intencionales se concentran en el 10% de los municipios del país

Bullrich atribuyó la baja a una “planificación focalizada” y explicó que el 90% de los homicidios intencionales se concentran en el 10% de los municipios del país. “Eso nos permitió tener una presencia inteligente. En muchos lugares trabajamos con comandos unificados con las provincias, y los homicidios van bajando porque estamos donde el delito está más arraigado”, afirmó.

Finalmente, anticipó que el ministerio de Seguridad presentará en los próximos meses un proyecto de ley sobre violencia de género, violencia relacionada e intrafamiliar, “para ir mucho más a fondo contra la violencia que se desata en las familias y contra las mujeres”.