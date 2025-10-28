Uno Santa Fe | Política | violencia de género

Violencia de género: Bullrich anunció nueva ley y proyectó a 2025 con la tasa de homicidios de mujeres "más baja de la historia"

La ministra de Seguridad de la Nación anunció el envío de un proyecto para prevenir la violencia intrafamiliar y estimó que este año, la tasa de mujeres asesinadas rondará el 1%.

28 de octubre 2025 · 19:05hs
Proyecto para bajar los índices de violencia de género. La ministra durante su exposición en la comisión de Presupuesto. (Cámara de Diputados de la Nación)

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anticipó que el gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para reforzar la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar. Además, aseguró que el 2025 podría cerrar con la tasa de homicidios de mujeres más baja de la historia argentina.

Bullrich expuso este martes en la comisión de Presupuesto de Diputados, donde defendió las partidas previstas para su cartera en el Presupuesto 2026. En ese marco, hizo un balance de gestión y presentó estadísticas sobre homicidios y femicidios.

Según los datos que difundió, en 2024 se registraron 313 mujeres asesinadas, sobre un total de 1.600 homicidios en todo el país. “Eso nos da una tasa del 1,3 por ciento”, detalló.

Luego agregó que en el primer semestre de 2025 se contabilizaron 126 homicidios de mujeres, y proyectó: “Podríamos bajar la tasa de muertes de mujeres del 1,3 al 1 por ciento, la más baja de la historia Argentina”.

El 90% de los homicidios intencionales se concentran en el 10% de los municipios del país

Bullrich atribuyó la baja a una “planificación focalizada” y explicó que el 90% de los homicidios intencionales se concentran en el 10% de los municipios del país. “Eso nos permitió tener una presencia inteligente. En muchos lugares trabajamos con comandos unificados con las provincias, y los homicidios van bajando porque estamos donde el delito está más arraigado”, afirmó.

Finalmente, anticipó que el ministerio de Seguridad presentará en los próximos meses un proyecto de ley sobre violencia de género, violencia relacionada e intrafamiliar, “para ir mucho más a fondo contra la violencia que se desata en las familias y contra las mujeres”.

La bajante obliga a cambiar planes de obras del nuevo puente: se construirá con un terraplén sobre el río Salado

Amsafé saca números: cuánto perdieron los docentes de Santa Fe contra la inflación, según analizó el gremio

Atención Unión y Colón: se dieron a conocer los nuevos precios de las populares en AFA

La bajante obliga a cambiar planes de obras del nuevo puente: se construirá con un terraplén sobre el río Salado

Amsafé saca números: cuánto perdieron los docentes de Santa Fe contra la inflación, según analizó el gremio

Atención Unión y Colón: se dieron a conocer los nuevos precios de las populares en AFA

Violencia de género: Bullrich anunció nueva ley y proyectó a 2025 con la tasa de homicidios de mujeres "más baja de la historia"

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Atención Unión y Colón: se dieron a conocer los nuevos precios de las populares en AFA

Luis Spahn participó de la Asamblea en la que la AFA selló su mudanza legal a Ezeiza

"Unión positivo", el mensaje del club de cara al duelo ante Newell's

Tapia apuntó al gobierno: "Llegamos a lugares donde el Estado no llega"

Tapia en AFA: "El objetivo es un Mundial de 64 equipos"

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso