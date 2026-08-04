Intentó ingresar dosis de cocaína y marihuana a la cárcel de Las Flores y fue aprehendida

Una mujer de 47 años fue aprehendida este lunes por la tarde en la Unidad Penitenciaria N.º 2 Las Flores, luego de que el personal penitenciario detectara dosis de cocaína y marihuana ocultas entre sus pertenencias. La PDI Antinarcóticos confirmó el hallazgo mediante narcotest.

La mujer detenida por intentar ingresar droga a la cárcel de Las Flores

Una mujer de 47 años fue aprehendida este lunes por la tarde tras intentar ingresar dosis de cocaína y marihuana a la Unidad Penitenciaria N.º 2 Las Flores , en la ciudad de Santa Fe . El procedimiento se inició luego de que el personal del Servicio Penitenciario detectara sustancias sospechosas entre sus pertenencias y diera aviso a la Policía.

Efectivos de la Subcomisaría 17ª acudieron al establecimiento penitenciario tras recibir un llamado que informaba sobre la demora de una persona que habría intentado ingresar estupefacientes al penal.

Secuestraron cocaína y marihuana

Al arribar al lugar, los policías procedieron a la aprehensión de la mujer y al secuestro del material detectado por el personal penitenciario. Entre los elementos incautados había envoltorios con una sustancia vegetal compatible con marihuana, con un peso aproximado de 10 gramos, y otros envoltorios con una sustancia blanquecina compatible con cocaína.

Posteriormente, técnicos de la Policía de Investigaciones (PDI) Antinarcóticos realizaron los correspondientes narcotest, que confirmaron que se trataba de dosis de cocaína y marihuana.

Quedó detenida por infracción a la Ley de Microtráfico

Tras el procedimiento, las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y a la PDI Antinarcóticos, que notificaron de lo sucedido al fiscal de Flagrancia de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal dispuso que la mujer permaneciera privada de su libertad, que fuera trasladada a Medicina Legal para su revisión, correctamente identificada y posteriormente alojada en una dependencia policial.

De manera provisoria, la causa fue calificada como presunta infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239, mientras continúa la investigación judicial.

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