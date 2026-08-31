Ocurrió este lunes minutos antes de las 18 en un punto estratégico del ingreso al centro santafesino. Colisionaron un Citroën C3 y una Renault Sandero que terminó volcando sobre la calzada. Las víctimas fueron derivadas conscientes al Hospital Cullen.

Un espectacular siniestro vial generó gran conmoción y severas complicaciones en el tránsito este lunes por la tarde en la capital provincial. El hecho se produjo minutos antes de las 18 en la intersección de avenida Alem y calle Belgrano , donde colisionaron un Citroën C3 y una Renault Sandero.

A raíz de la violencia del impacto, la camioneta Sandero terminó volcando de costado sobre el asfalto, dejando un saldo de tres mujeres heridas.

Tras el aviso a los servicios de emergencias, se desplegó un amplio operativo de asistencia en el lugar. Tres unidades sanitarias —dos pertenecientes al Cobem 103 y al SIES 107— brindaron las primeras atenciones a las ocupantes de los vehículos involucrados. Según confirmaron las fuentes del operativo, las tres víctimas se encontraban conscientes al momento de ser inmovilizadas y derivadas hacia la guardia del Hospital José María Cullen para una evaluación médica exhaustiva.

Impactante accidente en Alem y Belgrano: chocaron dos autos, uno terminó volcando y tres personas resultaron heridas.

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Un cruce peligroso y con antecedentes de accidentes

El cruce de avenida Alem y Belgrano representa una de las arterias viales con mayor volumen de tránsito en la ciudad, al articular el flujo vehicular que ingresa desde la zona del puerto y la Costanera hacia el macrocentro santafesino. La coincidencia de carriles centrales de alta velocidad con colectoras de egreso demanda extremar la precaución en las maniobras de giro con semaforización.

El incidente provocó retenciones de consideración durante la hora pico de egreso laboral, obligando al desvío preventivo de los colectivos de líneas urbanas e interurbanas. Personal municipal y efectivos policiales debieron coordinar el balizamiento del perímetro para resguardar las pericias de rigor e iniciar la remoción de los restos de cristales y plásticos diseminados sobre el pavimento.

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Despliegue operativo y reconstrucción del siniestro

En el área del choque trabajaron de manera coordinada inspectores de Tránsito del Municipio, agentes de la Brigada Motorizada, una dotación de los Bomberos Zapadores y una grúa pública para concretar la remoción de los rodados:

Mecánica preliminar del choque: según los primeros datos recabados en el lugar, la Renault Sandero realizaba una maniobra de giro a la izquierda desde Avenida Alem (sentido oeste-este) cuando fue embestida en el lateral del acompañante por el Citroën C3, que transitaba por la colectora de Alem en dirección hacia el microcentro.

Normalización del tránsito: los Bomberos Zapadores procedieron a estabilizar la camioneta volcada y desconectar los bornes de las baterías para evitar riesgos de incendios, permitiendo posteriormente las tareas de arrastre de la grúa municipal.