Uno Santa Fe | Policiales | alem

Impactante accidente en Alem y Belgrano: chocaron dos autos, uno terminó volcando y tres personas resultaron heridas

Ocurrió este lunes minutos antes de las 18 en un punto estratégico del ingreso al centro santafesino. Colisionaron un Citroën C3 y una Renault Sandero que terminó volcando sobre la calzada. Las víctimas fueron derivadas conscientes al Hospital Cullen.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

31 de agosto 2026 · 19:08hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Impactante accidente en Alem y Belgrano: chocaron dos autos

Impactante accidente en Alem y Belgrano: chocaron dos autos, uno terminó volcando y tres personas resultaron heridas
Impactante accidente en Alem y Belgrano: chocaron dos autos

Impactante accidente en Alem y Belgrano: chocaron dos autos, uno terminó volcando y tres personas resultaron heridas
Impactante accidente en Alem y Belgrano: chocaron dos autos

Impactante accidente en Alem y Belgrano: chocaron dos autos, uno terminó volcando y tres personas resultaron heridas

Un espectacular siniestro vial generó gran conmoción y severas complicaciones en el tránsito este lunes por la tarde en la capital provincial. El hecho se produjo minutos antes de las 18 en la intersección de avenida Alem y calle Belgrano, donde colisionaron un Citroën C3 y una Renault Sandero.

A raíz de la violencia del impacto, la camioneta Sandero terminó volcando de costado sobre el asfalto, dejando un saldo de tres mujeres heridas.

Tras el aviso a los servicios de emergencias, se desplegó un amplio operativo de asistencia en el lugar. Tres unidades sanitarias —dos pertenecientes al Cobem 103 y al SIES 107— brindaron las primeras atenciones a las ocupantes de los vehículos involucrados. Según confirmaron las fuentes del operativo, las tres víctimas se encontraban conscientes al momento de ser inmovilizadas y derivadas hacia la guardia del Hospital José María Cullen para una evaluación médica exhaustiva.

Impactante accidente en Alem y Belgrano: chocaron dos autos, uno termin&oacute; volcando y tres personas resultaron heridas.

Impactante accidente en Alem y Belgrano: chocaron dos autos, uno terminó volcando y tres personas resultaron heridas.

LEER MÁS: Violento choque en Alem y Belgrano: una camioneta terminó volcada y hubo heridos

Un cruce peligroso y con antecedentes de accidentes

El cruce de avenida Alem y Belgrano representa una de las arterias viales con mayor volumen de tránsito en la ciudad, al articular el flujo vehicular que ingresa desde la zona del puerto y la Costanera hacia el macrocentro santafesino. La coincidencia de carriles centrales de alta velocidad con colectoras de egreso demanda extremar la precaución en las maniobras de giro con semaforización.

El incidente provocó retenciones de consideración durante la hora pico de egreso laboral, obligando al desvío preventivo de los colectivos de líneas urbanas e interurbanas. Personal municipal y efectivos policiales debieron coordinar el balizamiento del perímetro para resguardar las pericias de rigor e iniciar la remoción de los restos de cristales y plásticos diseminados sobre el pavimento.

Impactante accidente en Alem y Belgrano: chocaron dos autos, uno termin&oacute; volcando y tres personas resultaron heridas

Impactante accidente en Alem y Belgrano: chocaron dos autos, uno terminó volcando y tres personas resultaron heridas

Despliegue operativo y reconstrucción del siniestro

En el área del choque trabajaron de manera coordinada inspectores de Tránsito del Municipio, agentes de la Brigada Motorizada, una dotación de los Bomberos Zapadores y una grúa pública para concretar la remoción de los rodados:

Mecánica preliminar del choque: según los primeros datos recabados en el lugar, la Renault Sandero realizaba una maniobra de giro a la izquierda desde Avenida Alem (sentido oeste-este) cuando fue embestida en el lateral del acompañante por el Citroën C3, que transitaba por la colectora de Alem en dirección hacia el microcentro.

Normalización del tránsito: los Bomberos Zapadores procedieron a estabilizar la camioneta volcada y desconectar los bornes de las baterías para evitar riesgos de incendios, permitiendo posteriormente las tareas de arrastre de la grúa municipal.

alem Belgrano choque accidente
Noticias relacionadas
Prohibición de caza: más de 30 organizaciones impulsan un proyecto para prohibir cotos de caza y turismo cinegético en Santa Fe.

Cotos de caza en Santa Fe: más de 30 organizaciones impulsan su prohibición y buscan que Diputados trate el proyecto

El dueño de casa recibió un balazo en una pierna y fue trasladado al hospital Iturraspe para su atención 

Balearon a un hombre que sorprendió a dos delincuentes que entraron a robar en su casa en barrio Las Flores

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Atrapan a los ladrones: dos hombres de 27 y 34 años fueron detenidos en Santa Fe por intentar robar una moto.

Atraparon a dos ladrones cuando intentaban robar una moto en el macrocentro de Santa Fe

Lo último

En un intenso partido, Estudiantes y Newells no se sacaron ventaja

En un intenso partido, Estudiantes y Newell's no se sacaron ventaja

Defensa y Justicia venció a Platense y escaló al segundo puesto de la Zona A

Defensa y Justicia venció a Platense y escaló al segundo puesto de la Zona A

Santa Fe y Nación acordaron una ronda con inversores del RIGI para insertar a la industria local

Santa Fe y Nación acordaron una ronda con inversores del RIGI para insertar a la industria local

Último Momento
En un intenso partido, Estudiantes y Newells no se sacaron ventaja

En un intenso partido, Estudiantes y Newell's no se sacaron ventaja

Defensa y Justicia venció a Platense y escaló al segundo puesto de la Zona A

Defensa y Justicia venció a Platense y escaló al segundo puesto de la Zona A

Santa Fe y Nación acordaron una ronda con inversores del RIGI para insertar a la industria local

Santa Fe y Nación acordaron una ronda con inversores del RIGI para insertar a la industria local

La Corte Suprema proyecta un presupuesto de $2,84 billones para 2027 y prevé 14 nuevos cargos de magistrados para Santa Fe

La Corte Suprema proyecta un presupuesto de $2,84 billones para 2027 y prevé 14 nuevos cargos de magistrados para Santa Fe

Registro automotor: el gobierno eliminó el 40% de los aranceles y reorganizó las oficinas

Registro automotor: el gobierno eliminó el 40% de los aranceles y reorganizó las oficinas

Ovación
Unión deja la Liga Nacional y jugará en la Liga Argentina

Unión deja la Liga Nacional y jugará en la Liga Argentina

Juegos Suramericanos: el rugby se disputará en el Hipódromo de Rosario

Juegos Suramericanos: el rugby se disputará en el Hipódromo de Rosario

Santa Fe festejó en el último Nacional en la provincia del Chaco

Santa Fe festejó en el último Nacional en la provincia del Chaco

En un intenso partido, Estudiantes y Newells no se sacaron ventaja

En un intenso partido, Estudiantes y Newell's no se sacaron ventaja

Defensa y Justicia venció a Platense y escaló al segundo puesto de la Zona A

Defensa y Justicia venció a Platense y escaló al segundo puesto de la Zona A

Policiales
Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus