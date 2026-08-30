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Atraparon a dos ladrones cuando intentaban robar una moto en el macrocentro de Santa Fe

Sucedió este domingo antes del mediodía en inmediaciones de la plaza Constituyentes. Los sospechosos, de 27 y 34 años, fueron aprehendidos por agentes de la Brigada Motorizada luego de un aviso al 911 y del seguimiento coordinado con las cámaras de videovigilancia.

Juan Trento

Por Juan Trento

30 de agosto 2026 · 20:54hs
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Atrapan a los ladrones: dos hombres de 27 y 34 años fueron detenidos en Santa Fe por intentar robar una moto.

Atrapan a los ladrones: dos hombres de 27 y 34 años fueron detenidos en Santa Fe por intentar robar una moto.

Dos hombres de 27 y 34 años fueron aprehendidos este domingo antes del mediodía cuando intentaban sustraer una motocicleta estacionada en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 11.45, luego de que un vecino alertara a la Central de Emergencias 911 sobre el robo de una moto en la zona de 4 de Enero y Santiago del Estero.

A partir del aviso, efectivos de la Brigada Motorizada (BM) realizaron un patrullaje por las inmediaciones y, con la colaboración de los operadores de las cámaras de videovigilancia, lograron localizar a los sospechosos en la intersección de 25 de Mayo y Obispo Gelabert.

Los agentes recuperaron la motocicleta sustraída y secuestraron además una ganzúa y herramientas presuntamente utilizadas para cometer robos de motos.

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Un vecino alertó al 911

El procedimiento comenzó cuando un vecino que se encontraba en su departamento observó a dos hombres que se apoderaban de una motocicleta estacionada en Santiago del Estero y 4 de Enero.

El testigo aportó una descripción de los sospechosos a los operadores de la central de emergencias, entre ellas que uno de los hombres tenía el pelo rosado.

Con esa información, se desplazaron hasta el sector dos oficiales de la Brigada Motorizada, quienes iniciaron la búsqueda.

Los agentes realizaron un patrullaje intensivo hacia el este y trabajaron de manera coordinada con los operadores del sistema de videovigilancia, que permitieron establecer el recorrido de los sospechosos.

Los encontraron a pocas cuadras

Finalmente, los policías localizaron a los dos hombres en 25 de Mayo y Obispo Gelabert y procedieron a su aprehensión.

Los sospechosos fueron identificados como P. E. D., de 34 años, y F. O. A., de 27 años.

Al momento del procedimiento, los agentes recuperaron una Honda Wave que había sido denunciada como sustraída y secuestraron una ganzúa, además de un teléfono celular.

El hallazgo de las herramientas será incorporado a la investigación para determinar si ambos hombres contaban con elementos destinados específicamente a la sustracción de motocicletas estacionadas en la vía pública.

Robo frustrado

La rápida intervención policial permitió frustrar el robo y recuperar el vehículo antes de que los sospechosos pudieran alejarse de la zona.

Tras ser aprehendidos, ambos hombres fueron trasladados junto con la motocicleta secuestrada para continuar con las actuaciones correspondientes.

La intervención policial se inició a partir del llamado de un particular y se completó mediante el trabajo articulado entre los agentes que patrullaban la zona y el sistema de cámaras de seguridad.

Intervención de la Fiscalía

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso que los dos aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran trasladados a Medicina Legal para ser examinados, identificados formalmente y alojados en una dependencia policial de Orden Público.

También ordenó avanzar con la identificación de los testigos y verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona que puedan aportar imágenes útiles para reconstruir el episodio.

La atribución delictiva fue establecida provisoriamente como robo en grado de tentativa.

Mientras continúa la investigación, los dos hombres permanecen a disposición de la Justicia.

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