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Violento choque en Alem y Belgrano: una camioneta terminó volcada y hubo heridos

Sucedió después de las 20, cuando ya era de noche. El impacto entre un utilitario y un automóvil obligó a desplegar policías, bomberos y personal sanitario en uno de los cruces más transitados del área céntrica. Las ambulancias trasladaron a los heridos al hospital Cullen, donde fueron asistidos.

23 de mayo 2026 · 13:34hs
Violento choque en Alem y Belgrano: una camioneta terminó volcada y hubo heridos

Violento choque en Alem y Belgrano: una camioneta terminó volcada y hubo heridos

La noche del viernes se quebró en el macrocentro de Santa Fe poco antes de las ocho. Un estruendo metálico en la intersección de avenida Alem y Belgrano anunció lo que los primeros testigos describieron como un choque de inusitada violencia: un automóvil Fiat Siena embistió a una camioneta y el utilitario, vencido por la fuerza del impacto, terminó volcado sobre uno de sus laterales frente a una concesionaria de autos.

Trabajaron en el lugar oficiales de Orden Público y de Cuerpos, bomberos zapadores policiales, asistencia sanitaria del Cobem 103 municipal y del SIES 107, que auxiliaron y trasladaron a los dos heridos.

Imágenes

Las causas precisas del siniestro permanecen bajo investigación policial y judicial, pero la secuencia del hecho comenzó a reconstruirse desde los primeros minutos. De acuerdo con la información inicial recogida en el lugar y las imágenes de las cámaras de videovigilancia, el Fiat Siena colisionó con su parte frontal contra la camioneta.

La mecánica exacta que derivó en el vuelco —si fue la velocidad, el ángulo del impacto o una combinación de ambos factores— es la clave que los peritos accidentológicos deberán determinar en las próximas horas. Lo que quedó a la vista fue el resultado: el vehículo de mayor porte tumbado sobre la cinta asfáltica, con el frente orientado hacia el norte y obstruyendo la circulación sobre Belgrano.

Asistencia policial y sanitaria

Minutos después del estruendo, la zona se convirtió en un escenario de emergencia. Efectivos de Orden Público y del Cuerpo de la Policía capitalina llegaron para preservar la escena y ordenar el tránsito en un sector que, a esa hora, concentra un importante flujo vehicular y peatonal. Poco después se sumaron médicos y enfermeros del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) y del Cobem, que atendieron a los dos ocupantes del automóvil. Ambos fueron derivados al hospital provincial José María Cullen, donde permanecían en observación.

El trabajo de los bomberos

A la complejidad del cuadro se sumó otro factor de riesgo: líquidos inflamables derramados sobre el asfalto, presumiblemente combustible y aceite del utilitario siniestrado. Los Bomberos Zapadores desplegaron tareas preventivas para evitar que la situación derivara en un incendio, extremando los resguardos en una arteria donde el tránsito y la escasa visibilidad nocturna representaban variables adicionales a controlar.

Peritajes criminalísticos

La novedad sobre el violento choque y el operativo policial y sanitario fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó informes médicos de los heridos, la identificación de testigos, el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor. Las tareas fueron ejecutadas por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

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