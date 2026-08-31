La Vecinal Candioti Sur sostiene que el estacionamiento medido no contempla las características residenciales del barrio y reclama una respuesta formal del Ejecutivo. Tras reunir más de 200 firmas y realizar una protesta con carteles, ahora relevarán caso por caso los costos y las dificultades que genera el sistema.

Bº Candioti Sur denuncia "ensañamiento" del Municipio y prepara un estudio de impacto del Seom: "Son más de $250 mil por mes"

Los vecinos de Candioti Sur decidieron profundizar su reclamo contra el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) y preparan una nueva medida para demostrar, con datos concretos, cómo impacta el estacionamiento medido sobre los frentistas del barrio tras denunciar la falta de respuestas del municipio.

Después de presentar una nota ante la Municipalidad, reunir más de 200 firmas y realizar una campaña de cartelería en las calles, la Vecinal Candioti Sur anunció que realizará una encuesta entre los propios vecinos para relevar la situación caso por caso.

El objetivo, según explicó el presidente de la entidad, Matías Galíndez, es elaborar un documento que posteriormente será presentado al intendente Juan Pablo Poletti. “Ahora vamos a entrar en una tercera fase de este reclamo. Nosotros vamos a hacer el trabajo que no hizo la Municipalidad, que es un estudio, una encuesta que vamos a hacer nosotros mismos entre los propios vecinos”, sostuvo en diálogo con UNO Santa Fe.

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La iniciativa busca conocer cuántas personas viven en el área afectada, cuántos edificios y comercios existen, cuántos vehículos quedan habitualmente estacionados en la vía pública y, especialmente, qué costo representa el Seom para cada frentista.

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Un reclamo que comenzó en junio

La primera presentación formal de la Vecinal fue realizada el 30 de junio, cuando se ingresó ante la Municipalidad un pedido para que los vecinos frentistas de Candioti Sur quedaran exentos del pago del Seom o, al menos, fueran contempladas las características particulares del barrio.

Galíndez recordó que la nota fue acompañada por la firma de más de 200 vecinos. “Nosotros nunca pedimos que saquen el sistema, pero sí pedimos que se contemplen las características particulares del barrio, que es un barrio residencial con baja densidad poblacional”, explicó.

Según sostuvo, el objetivo del Seom de favorecer la rotación de vehículos no se estaría cumpliendo en Candioti Sur.

“No requiere la rotación, ni ese ordenamiento que se plantea con el sistema no está funcionando en nuestro barrio, sino todo lo contrario, lo ha desordenado”, afirmó.

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La Vecinal asegura que desde aquella presentación no recibió una respuesta formal del Ejecutivo municipal. “De esa nota nunca tuvimos respuesta, ninguna respuesta formal. Nosotros cumplimos con la formalidad de presentar la nota de entrada, tomamos trabajo, con la firma de más de 200 vecinos”, señaló Galíndez.

“El vecino está percibiendo que hay un ensañamiento”

La falta de una respuesta oficial es uno de los principales puntos de malestar de la organización vecinal. Galíndez cuestionó además algunas declaraciones públicas de funcionarios municipales sobre el reclamo y sostuvo que existe una diferencia importante entre la visión del Ejecutivo y la realidad que, según asegura, perciben quienes viven en el barrio.

“El intendente en su momento dio unas declaraciones hablando sobre Candioti Sur. También el secretario de Gobierno, Mastropaolo, por los medios, mirando una realidad completamente diferente a la que mira el propio vecino acá del barrio”, expresó.

En ese contexto, la Vecinal asegura que el malestar creció y que algunos residentes comenzaron a sentir que el barrio recibe un tratamiento diferencial. “El vecino hoy está percibiendo que hay un ensañamiento con el barrio”, afirmó.

No obstante, Galíndez buscó diferenciar el reclamo de una disputa personal con el intendente. “No es contra Poletti en sí, o sea, no es contra su figura, sino es que hoy es el intendente. Y más allá del secretario de Gobierno, nosotros nos dirigimos al intendente”, aclaró.

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Cuánto pagan los vecinos por estacionar frente a sus casas

Uno de los objetivos principales del nuevo relevamiento será determinar con precisión cuánto dinero terminan destinando los vecinos al estacionamiento.

Según Galíndez, hay residentes que afrontan montos que comienzan en torno de los $250.000 mensuales, sin contabilizar eventuales multas.

“Nosotros siempre hablamos de 250 mil pesos para arriba, cuando una, sin contar multas, estamos hablando solamente de estacionamiento en la puerta de su casa”, sostuvo.

El dirigente comparó ese costo con el valor de una plaza de estacionamiento privada. “Cuando una plaza de estacionamiento estamos hablando de 100.000 pesos como máximo, el vecino que encima está en la calle con inseguridad y con un montón de cuestiones está pagando casi el triple”, cuestionó.

La encuesta que prepara la Vecinal buscará precisamente determinar cuánto representa ese gasto para diferentes tipos de hogares y situaciones particulares.

Quieren conocer el impacto caso por caso

La nueva etapa del reclamo tendrá una característica diferente a las anteriores. La Vecinal no solamente buscará recoger opiniones, sino también generar información sistematizada sobre el impacto del Seom.

Galíndez explicó que habrá una modalidad online y otra presencial. “Esta semana tendremos una reunión con los vecinos para afinar detalles, donde va a ser una encuesta, una parte online, pero también va a ser una parte donde, a través de un formulario, va a haber una encuesta donde el vecino va a salir a la calle”, detalló.

La intención es que los resultados queden plasmados en un documento formal que pueda ser presentado al Ejecutivo municipal.

“Nos interesa saber qué cantidad de gente hay en este barrio, cuántos edificios, cuántos negocios, pero bueno, lo queremos dejar en un documento presentado al intendente”, explicó.

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De esta manera, la Vecinal pretende llevar la discusión desde el reclamo general hacia datos concretos sobre la realidad cotidiana de quienes viven y estacionan en Candioti Sur.

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Reclaman participar del debate

Para Galíndez, la Vecinal debería ser incorporada formalmente al diálogo con la Municipalidad.

“Nosotros como Vecinal, que somos una organización, una asociación civil, somos un canal, un intermediario entre los vecinos y la Municipalidad, y sería interesante que, como un sistema democrático moderno, nosotros podamos ser parte de la discusión”, afirmó.

La entidad sostiene que no busca eliminar el sistema de manera general, sino discutir una aplicación diferenciada según las características de cada barrio.

“No es que el vecino de Candioti Sur pide el privilegio y ser el único que quiere esta eximición. No, es para toda la ciudad, para todos los frentistas y para todos los barrios que requieran según las características que tienen”, planteó.

El antecedente del Concejo de Córdoba

El reclamo también llegó al Concejo Municipal de Santa Fe, donde, según recordó Galíndez, ya fue presentado un proyecto a partir de la propuesta de la Vecinal.

El dirigente tomó como antecedente el sistema implementado en Córdoba, donde existen franquicias para determinados residentes.

“Se exime al frentista de pagar el Seom en 200 metros a la redonda de su casa. También se exime a los jubilados mayores de 70 años, a las personas con discapacidad y también incluso algunas profesiones que requieran por movimiento alguna franquicia más reducida”, explicó.

Para la Vecinal, ese modelo demuestra que existen alternativas para combinar estacionamiento ordenado con excepciones destinadas a quienes viven en las zonas alcanzadas.

Un sistema que, según los vecinos, generó más desorden

Otro de los argumentos centrales de Candioti Sur es que el SEOM no solamente impacta sobre quienes viven en las cuadras donde se aplica.

Según Galíndez, el sistema también habría generado una concentración de vehículos en las calles que quedan fuera del área alcanzada por el estacionamiento medido.

“No es solo que lo sufre quien vive sobre las cuadras con Seom; también afecta a los vecinos del sector este del barrio, donde se produjo un desorden importante porque muchos automovilistas buscan estacionar allí para evitar pagar”, sostuvo.

Desde esa perspectiva, la Vecinal considera que el sistema debería analizarse de manera diferenciada según las características urbanas, comerciales y residenciales de cada sector.

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También articulan el reclamo con otros barrios

El planteo de Candioti Sur comenzó a vincularse además con reclamos similares de otros sectores de la ciudad.

La Vecinal sostiene que su objetivo no es conseguir una excepción exclusiva para el barrio, sino discutir criterios generales para los frentistas. “Constantemente estamos en diálogo y este reclamo se va expandiendo”, afirmó Galíndez.

También mencionó el trabajo conjunto con sectores vinculados al Puerto de Santa Fe, donde existen cuestionamientos sobre el funcionamiento del estacionamiento medido. La idea es que el debate pueda ampliarse hacia un modelo que contemple distintas realidades urbanas.

José Busiemi

Esperan una convocatoria del Municipio

Por ahora, la Vecinal decidió mantenerse en una instancia de espera antes de avanzar con nuevas medidas de protesta. Galíndez señaló que otorgarán “un espacio y un tiempo prudencial” para que las autoridades municipales puedan convocarlos a una reunión.

La organización reclama especialmente una instancia formal de diálogo con el intendente y cuestiona las declaraciones del secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, quien, según Galíndez, aseguró mantener un diálogo permanente con la Vecinal.

“Mastropaolo sí mintió, porque dijo que se junta y habla cotidianamente con nosotros, o que está en permanente diálogo, lo cual es mentira. Jamás nadie se contactó con nosotros”, afirmó.

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Del reclamo a los datos

La nueva encuesta será, en definitiva, el próximo paso de una protesta que comenzó con una presentación formal y continuó con acciones de visibilización.

Primero fueron las más de 200 firmas y el pedido de eximición. Luego llegó la colocación de carteles en distintos puntos del barrio. Ahora, la Vecinal pretende realizar un relevamiento propio para medir con mayor precisión el impacto del sistema.

“A mí siempre me interesó y nos interesó como Vecinal que el vecino se involucre. El primero que tiene que estar presente es el vecino en todo lo que es la política del barrio”, sostuvo Galíndez.

La discusión sobre el Seom en Candioti Sur entra así en una nueva etapa: mientras los vecinos sostienen que existe un trato injusto hacia el barrio y reclaman modificaciones, buscan llevarle al Municipio un diagnóstico elaborado por los propios residentes, con información concreta sobre cuánto pagan, cómo estacionan y qué problemas genera el sistema en cada hogar.

El objetivo será contar con elementos propios para sostener una demanda que, hasta ahora, continúa sin una respuesta formal del Ejecutivo municipal.