Investigan el origen de un incendio que destruyó completamente un auto en el límite con Recreo Sur

Una camioneta remolcó el rodado hasta calle Facundo Quiroga al 5000, lo dejó frente a una vivienda y se alejó. Minutos después, el vehículo comenzó a incendiarse. Investigan si el fuego fue provocado de manera intencional.

En la noche del miércoles, pasadas las 21, en calle Facundo Quiroga al 5000 , en el extremo norte de la ciudad de Santa Fe , un automóvil que había sido remolcado y abandonado frente a una vivienda comenzó a incendiarse.

Varios vecinos advirtieron la situación y dieron aviso a los operadores de la Central de Emergencias 911. Hasta el lugar fueron enviados oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) y efectivos de la Agrupación de Bomberos Zapadores (ABZ) de la Policía de Santa Fe, quienes trabajaron para extinguir el foco ígneo.

Un vecino de 22 años, frente a cuya vivienda había quedado el vehículo, relató a los policías que momentos antes había observado una camioneta Ford EcoSport negra que remolcaba un Citroën Picasso rojo, patente ESH 281.

Según su testimonio, los ocupantes de la camioneta dejaron el automóvil frente a su domicilio y se retiraron del lugar. Instantes después, el Citroën Picasso comenzó a incendiarse y las llamas terminaron destruyendo completamente el rodado.

Los investigadores buscan determinar el origen del incendio y establecer si se trató de un hecho intencional. Al mismo tiempo, trabajan para identificar al propietario del vehículo a partir de sus números registrales, de chasis y de motor.

Extinción del foco ígneo

Los bomberos policiales se encargaron de extinguir el incendio y posteriormente realizaron las primeras tareas periciales para determinar el origen del fuego. Los resultados serán remitidos al área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), que continuará con los estudios correspondientes.

En el lugar no se registraron personas heridas.

Por su parte, los agentes del Comando Radioeléctrico recorrieron la zona en busca de testigos que pudieran aportar información sobre lo ocurrido. También constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían haber registrado el momento en que el automóvil fue dejado en el lugar y el posterior inicio del incendio.

Peritajes bomberiles y criminalísticos

La novedad sobre el incendio del automóvil fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA ordenó la elaboración de un informe sobre el siniestro, la identificación de posibles testigos y el secuestro de imágenes de las cámaras de videovigilancia ubicadas en las inmediaciones.

El objetivo es establecer las circunstancias en las que se inició el fuego y determinar si el incendio fue provocado intencionalmente, además de avanzar en la identificación de los responsables en caso de confirmarse esa hipótesis.

En paralelo, fueron convocados agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones, quienes deberán realizar las tareas necesarias para determinar los números de chasis, motor y patente del vehículo y establecer quién figura como su propietario.