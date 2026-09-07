Incendio en una casa de barrio Santa Rosa de Lima: una mujer está en estado crítico y su pareja resultó herida

La Policía y la Justicia investigan el origen del fuego que se produjo en una vivienda de calle Estrada al 1900. Una joven de 20 años permanece internada en el hospital Cullen con peligro de muerte y su pareja brindó su testimonio

El lugar en donde sucedió el trágico hecho en la madrugada de este lunes

Durante la madrugada de este lunes se produjo un incendio en una vivienda ubicada en calle Estrada al 1900 , en el barrio Santa Rosa de Lima , de la ciudad de Santa Fe. Como consecuencia del fuego, una joven de 20 años, identificada como N. M. C. , sufrió quemaduras en todo el cuerpo y permanece internada en el hospital Cullen , con peligro de muerte. Su pareja, E. E. C., de 34 años , también resultó herido.

Las circunstancias en las que se inició el fuego son investigadas por la Policía de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) .

Ambas personas fueron trasladadas al hospital Cullen en dos ambulancias del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107). El estado de salud de la mujer es de extrema gravedad, mientras que el hombre fue asistido y estabilizado.

Peligro de muerte

Los médicos del área de Emergentología del hospital Cullen, donde ambos fueron atendidos en el shockroom destinado a pacientes en estado crítico, constataron que la mujer de 20 años presenta quemaduras en la totalidad de su cuerpo.

Debido a la gravedad de las lesiones, permanece internada con pronóstico reservado y peligro de muerte.

En tanto, el hombre de 34 años recibió las curaciones correspondientes y fue estabilizado. Posteriormente, brindó su testimonio a los agentes policiales que se encontraban en el hospital.

El testimonio de la pareja

Según relató el hombre a los oficiales del Destacamento N.º 11 del hospital Cullen, se encontraba en la vivienda cuando escuchó los gritos de su pareja provenientes del baño.

Al salir para verificar qué ocurría, la habría encontrado completamente quemada. Ante la desesperante situación, aseguró que solo atinó a arrojarle agua para intentar asistirla hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Su testimonio quedó incorporado a las primeras actuaciones realizadas para determinar cómo se produjo el incendio.

Testigos y cámaras de videovigilancia

Fueron los vecinos de la zona quienes alertaron sobre el incendio. Hasta la vivienda de calle Estrada al 1900 llegaron agentes de la Subcomisaría 2.ª y efectivos del Comando Radioeléctrico Capital (CREC), quienes preservaron el lugar hasta la llegada de los bomberos.

Los policías realizaron entrevistas a vecinos del sector con el objetivo de identificar posibles testigos del hecho.

Además, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en las inmediaciones del inmueble. Las imágenes podrían resultar determinantes para establecer qué ocurrió en los momentos previos y posteriores al inicio del fuego.

Peritajes para determinar cómo comenzó el fuego

Desde la Policía informaron sobre el incendio, sus consecuencias, el procedimiento realizado y el traslado de las dos personas al hospital Cullen a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital.

A su vez, desde la Policía se comunicó la situación al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación, entre ellas la elaboración de informes médicos sobre el estado de salud de las dos personas internadas, la identificación de testigos y el relevamiento y secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

También dispuso la realización de peritajes bomberiles en la vivienda, con el objetivo de determinar el origen y la causa del incendio.

A partir de los resultados de esas pericias y del resto de las medidas investigativas, la Justicia buscará establecer cómo se produjo el fuego y si existen responsabilidades penales vinculadas con el hecho.

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