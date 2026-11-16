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Barrio Ciudadela: robaron tres veces en una vivienda durante el fin de semana y quedaron registrados por las cámaras

Los delincuentes ingresaron a una propiedad en inmediaciones de Agustín Delgado y Francia. Se llevaron perfiles y aberturas de aluminio que estaban en la terraza. El último episodio ocurrió este lunes, cuando entraron dos veces e intentaron forzar una puerta de acceso a la vivienda.

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de noviembre 2026 · 11:57hs
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Barrio Ciudadela: robaron tres veces en una vivienda durante el fin de semana y quedaron registrados por las cámaras

Desde la madrugada del sábado y hasta la de este lunes, delincuentes ingresaron en tres oportunidades a una vivienda del barrio Ciudadela, en inmediaciones de la esquina de Agustín Delgado y Francia, en la ciudad de Santa Fe, y robaron perfiles y retazos de aberturas de aluminio que se encontraban en el techo del inmueble.

Los ladrones actuaron durante todo el fin de semana. El último episodio ocurrió durante la madrugada de este lunes, cuando ingresaron dos veces a la propiedad e incluso intentaron forzar una puerta de acceso a la casa, a la que se llega por una escalera común que comunica con la terraza.

La víctima realizó la correspondiente denuncia policial. Además, parte de la actividad de los delincuentes quedó registrada por una cámara de videovigilancia privada instalada en la zona.

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Los robos en el barrio Ciudadela

El primero de los hechos ocurrió durante la madrugada del sábado. Según el relato coincidente de vecinos del barrio, una mujer que habría observado a los delincuentes fue amenazada para que no los denunciara.

Durante la madrugada de este lunes, los ladrones regresaron en dos oportunidades: una antes de la una y otra después de las cinco de la mañana. En ambos casos, ingresaron al inmueble y volvieron a sustraer elementos de aluminio.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad registraron los movimientos de los delincuentes. Por su contextura física y vestimenta, se presume que podrían ser adolescentes, aunque su identidad y edad deberán ser determinadas en el marco de la investigación.

La denuncia y la intervención policial

El damnificado denunció los robos ante los operadores de la central de emergencias 911. En las tres oportunidades, efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar, realizaron una inspección del inmueble, buscaron posibles testigos y verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia que pudieran haber registrado los movimientos de los ladrones.

Testigos e imágenes para identificar a los ladrones

Los hechos fueron informados a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que comunicó las novedades al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó identificar a los vecinos que pudieran aportar información sobre los episodios y solicitar el secuestro de las imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

También dispuso la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, que estuvieron a cargo de agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

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