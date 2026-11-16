Las Tatengas cayeron 4-1 en la Tatenguita y, con una fecha por disputarse, quedaron sin posibilidades de mantener la categoría. En 2027 jugarán nuevamente en la segunda división.

Unión no pudo evitar el desenlace que buscaba cambiar y perdió la categoría en el fútbol femenino. Este lunes, el conjunto rojiblanco cayó por 4-1 frente a Racing en la Tatenguita y quedó condenado al descenso cuando todavía resta una jornada para terminar el campeonato. Así, las Tatengas volverán a competir en la Primera B durante 2027.

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Una campaña con dos realidades que terminó en descenso

El equipo dirigido por Paulo Poccia tuvo un segundo semestre con una evolución en sus resultados, pero la diferencia acumulada durante la primera parte del año terminó siendo imposible de remontar. En el Torneo Clausura, Unión consiguió 13 puntos en 14 presentaciones y logró superar en la tabla a Gimnasia, Huracán, Independiente y Newell's.

La situación había sido muy diferente en el Apertura. Allí, el conjunto santafesino apenas sumó tres unidades, producto de tres igualdades y doce derrotas. Esa cosecha condicionó el recorrido posterior y dejó al equipo sin margen para sostenerse en la máxima categoría.

Con la derrota frente a Racing, quedaron confirmados los dos descensos de la temporada: Unión y Newell's. El Tatengue terminó con 16 puntos en la tabla acumulada, mientras que el elenco rosarino cerró con 10. Independiente, con 22 unidades, fue el equipo que quedó por encima de la zona roja.

De los ascensos y las conquistas al desafío de volver a empezar

La pérdida de categoría significa un paso atrás para un equipo que había conseguido crecer y hacerse un lugar en el fútbol femenino nacional. En 2023, Unión se consagró campeón de la Primera C y obtuvo el ascenso a la B. Dos años después, volvió a celebrar al quedarse con el título de esa categoría y alcanzar la Primera División.

En el plano provincial también había logrado una conquista importante: en 2024 levantó la Copa Santa Fe. Ahora, el desafío será reorganizarse y afrontar una nueva etapa en la segunda categoría, con la intención de recuperar el protagonismo y construir el camino de regreso.

En cuanto a los goles convertidos durante la temporada, Emilse Albornos fue la máxima anotadora del equipo, con seis tantos. Camila Acevedo, por su parte, aportó tres conquistas.