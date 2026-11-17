Los chicos, de 13 y 10 años, estaban en una vivienda rodeada por el agua. Los efectivos ingresaron en una piragua para evacuarlos y facilitar su traslado urgente al Hospital de Niños de Santa Fe

Rescataron en una piragua a dos niños que habrían sido mordidos por una víbora en Arroyo Leyes

Un operativo de rescate se desplegó durante la tarde del lunes en Arroyo Leyes , donde efectivos de la Unidad Regional I asistieron y evacuaron a dos niños de 13 y 10 años que habrían sido mordidos por una víbora mientras se encontraban en una vivienda rodeada por el agua.

El procedimiento comenzó alrededor de las 17.30 de este lunes, luego de que la Central de Emergencias 911 recibiera un pedido de ayuda que alertaba sobre la situación de los menores y la necesidad de asistencia médica urgente.

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Ante las dificultades para acceder al domicilio debido al anegamiento de la zona, los policías utilizaron una embarcación tipo piragua que encontraron en el lugar. Con ella, los efectivos de la dependencia, junto al subjefe de la unidad, recorrieron aproximadamente 150 metros hasta llegar a la vivienda.

Una vez allí, constataron que ambos niños presentaban lesiones en la zona de los tobillos, compatibles con las mordeduras denunciadas. Frente a la urgencia, los uniformados los evacuaron en la embarcación policial, mientras que la madre de los pequeños fue trasladada en otra canoa.

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Un operativo para trasladar a los niños al Hospital de Niños

Al llegar a tierra firme, los policías cargaron a los menores en un móvil oficial para iniciar el traslado hacia el Hospital de Niños de Santa Fe. Sin embargo, a unos 100 metros lograron interceptar una ambulancia sanitaria y concretaron el traspaso de los pacientes para que continuaran recibiendo asistencia médica.

En paralelo, se organizó un operativo coordinado con distintas dependencias de la Unidad Regional I, cuyos efectivos realizaron cortes de circulación y facilitaron el paso de la ambulancia por diferentes sectores de la ciudad de Santa Fe. Otro móvil policial quedó a cargo del traslado de la madre de los niños.

El episodio ocurrió en medio de la preocupación por los anegamientos y la crecida del río Paraná, que afectan a distintos sectores de la región y generan dificultades para la circulación y el acceso a viviendas ubicadas en zonas bajas.

Si bien las circunstancias de las presuntas mordeduras deberán ser esclarecidas y no se difundieron precisiones sobre la evolución del estado de salud de los menores, el procedimiento permitió concretar su evacuación en un contexto de difícil acceso.