Una cría de zorro gris, otro ejemplar de esta especie y un pato de collar fueron rescatados por efectivos de la Policía Ecológica tras distintos avisos al 911. Los procedimientos se realizaron en diferentes sectores de la ciudad y en el distrito La Guardia.

La Policía Ecológica de Santa Fe intervino en tres procedimientos durante los últimos días y logró rescatar a distintos ejemplares de fauna silvestre que fueron encontrados en viviendas y zonas urbanas. Entre los animales asistidos se encuentran dos zorros grises , uno de ellos una cría, y un pato de collar .

Las actuaciones estuvieron a cargo de personal de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I (URI), luego de distintos requerimientos recibidos a través de la Central de Emergencias 911 .

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Uno de los procedimientos se desarrolló durante la mañana de este lunes en inmediaciones de avenida Gorriti y Europa, en la ciudad de Santa Fe. Allí, los efectivos del Tercio Aguará de la Policía Ecológica fueron convocados por la presencia de una cría de zorro.

Al llegar, los policías entrevistaron a una médica veterinaria, quien hizo entrega de un ejemplar de zorro gris de corta edad. Posteriormente, se dio intervención al área de Fauna para comunicar lo sucedido y recibir las indicaciones correspondientes sobre el resguardo y destino del animal.

Rescataron un pato de collar en una vivienda de Santa Fe

En otro operativo, realizado durante la tarde del domingo, los efectivos intervinieron en un domicilio ubicado en inmediaciones de Larrea al 2800.

El procedimiento se inició a partir de un aviso al 911 por la aparición de un ave silvestre en el patio de una vivienda. Según relató el propietario, el animal había llegado momentos antes y existía preocupación por la posibilidad de que los perros de la casa pudieran lastimarlo.

Los uniformados recibieron un ejemplar de pato de collar, que, de acuerdo con la evaluación inicial, presentaba buen estado general. Al igual que en los otros casos, se dio intervención al área de Fauna para establecer los pasos a seguir.

El pato de collar rescatado de una vivienda gentileza

Un zorro gris se refugió debajo de un asador en La Guardia

El tercer procedimiento tuvo lugar también el domingo por la tarde en inmediaciones de Carlota Soria y Aniccini, en el distrito La Guardia.

En este caso, una mujer alertó a la Central 911 luego de advertir que un ejemplar de zorro había ingresado a su vivienda y se había refugiado debajo de un asador.

Ante el aviso, personal de la Policía Ecológica acudió al domicilio y realizó las tareas necesarias para concretar el rescate del animal. Se trataba de otro zorro gris, que presentaba buen estado corporal y se encontraba en estado de alerta.

Finalmente, se notificó al personal del área de Fauna para coordinar el resguardo del ejemplar y determinar su destino.