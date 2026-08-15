Rosario y Villa Gobernador Gálvez: desarticularon una organización dedicada a la venta minorista de drogas

Un allanamiento realizado en abril por la Policía Federal Argentina permitió iniciar una investigación que derivó en la identificación de los integrantes de una organización dedicada al microtráfico. Durante doce procedimientos simultáneos se secuestraron estupefacientes, armas, municiones, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un vehículo.

Desarticulan organización: Nueve hombres fueron aprehendidos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez por microtráfico.

Este fin de semana, agentes antinarcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron una serie de allanamientos simultáneos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez y aprehendieron a nueve hombres que son investigados por su presunta participación en una organización dedicada a la venta minorista de estupefacientes.

La causa se inició en abril, cuando efectivos de la Federal desarticularon un vivero indoor de marihuana y secuestraron cogollos de cannabis. En aquel procedimiento también había sido aprehendido un hombre señalado como responsable del cultivo y posterior comercialización de la droga.

A partir de esa intervención, los investigadores profundizaron las tareas y determinaron que el sospechoso contaría con un grupo de colaboradores que participaría de la actividad ilegal.

Doce domicilios bajo investigación

Con el avance de la pesquisa, los agentes lograron identificar a distintas personas presuntamente vinculadas con la organización y localizaron doce inmuebles que serían utilizados para el acopio y la comercialización de las sustancias.

De los domicilios investigados, once se encontraban en Rosario y uno en Villa Gobernador Gálvez.

Una vez reunidos los elementos probatorios, el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, César Pierantoni, solicitó al Colegio de Jueces las órdenes correspondientes para concretar los allanamientos.

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Drogas, armas y dinero secuestrados

Los procedimientos fueron ejecutados de manera simultánea en ambas ciudades. Como resultado, fueron aprehendidos nueve hombres y se produjo el secuestro de una importante cantidad de elementos de interés para la investigación.

Entre los estupefacientes incautados se encontraron cocaína, tusi y marihuana, además de 14 pastillas de MDMA y semillas de cannabis.

Los agentes también secuestraron una escopeta recortada calibre 16, un rifle de aire comprimido calibre 4,5 y una pistola réplica de aire comprimido.

La lista de elementos incautados se completó con:

29 teléfonos celulares .

. $1.253.000 en efectivo .

. 700 dólares estadounidenses .

. Cinco balanzas de precisión .

. Una tablet.

Una notebook.

Un vehículo.

Anotaciones y documentación considerada de interés para la causa.

Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía para avanzar con las distintas medidas investigativas y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

Los nueve aprehendidos quedaron a disposición de la Fiscalía

La novedad sobre los allanamientos, las aprehensiones y los secuestros fue comunicada a la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del MPA de Rosario.

El fiscal César Pierantoni dispuso que los nueve hombres continuaran privados de su libertad, fueran trasladados a Medicina Legal para los correspondientes exámenes físicos y posteriormente identificados.

Además, ordenó que se les formara causa en el marco de la investigación.

La atribución delictiva quedó establecida provisoriamente como infracción a la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.

La investigación continuará con el análisis de los teléfonos, dispositivos electrónicos, documentación y demás elementos secuestrados para establecer el funcionamiento de la organización y precisar el rol que habría cumplido cada uno de los nueve aprehendidos.