Uno Santa Fe | Policiales | casa

Lo habían liberado tras balear una casa y volvió a ser detenido armado en una moto en Santo Tomé

El sospechoso ya había sido aprehendido el 8 de agosto tras un tiroteo en barrio Punta Norte de la ciudad de Santa Fe, pero se encontraba en libertad. Volvió a ser detenido con un revólver calibre 32 cargado.

Juan Trento

Por Juan Trento

23 de agosto 2025 · 11:50hs
Lo habían liberado tras balear una casa y volvió a ser detenido armado en una moto en Santo Tomé

Este viernes, pocos minutos antes de las 19, oficiales y suboficiales del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé que patrullaban las avenidas comerciales advirtieron a dos motociclistas circulando a contramano por avenida 7 de Marzo.

De inmediato encendieron las balizas y sirenas del móvil policial, iniciando una persecución que terminó cuando los sospechosos impactaron contra un auto estacionado. El operativo culminó en la intersección de 25 de Mayo y 7 de Marzo, conocida como “Las Cinco Esquinas”, donde ambos fueron reducidos.

Un arma lista para disparar

Frente a vecinos, peatones y comerciantes que se convirtieron en testigos involuntarios, los agentes requisaron a los jóvenes. En poder de uno de ellos hallaron dentro de una bolsa plástica un revólver calibre 32 cargado con cuatro balas en buen estado de conservación y funcionamiento, aptas para el disparo.

El conductor de la moto fue identificado como R. T. S., de 20 años, mientras que su acompañante resultó ser un menor de 15 años, inimputable según la legislación penal vigente. Por orden de la Secretaría del Menor, la Adolescencia y la Familia, el adolescente fue entregado a sus padres. También se secuestró la motocicleta, una Corven Energy patente A 2511 GK.

La imputación del caso

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I, que informó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario ordenó que el mayor de edad quedara detenido, fuera identificado y se le forme causa como presunto autor de tenencia indebida de arma de fuego y municiones de uso civil. Además, se dispuso verificar si la motocicleta tenía pedido de secuestro por robo.

Un antecedente inmediato

El caso cobra relevancia por los antecedentes del principal detenido. El 8 de agosto pasado, Diario UNO publicó el procedimiento en el que R. T. S. ya había sido aprehendido por efectivos del Comando Radioeléctrico de Santa Fe tras un tiroteo contra una casa en barrio Punta Norte.

En aquella ocasión, los policías interceptaron un automóvil Citroën C4 en calle Facundo Quiroga al 4200, donde detuvieron a cuatro personas: una mujer de 23 años y tres hombres, entre ellos R. T. S., a quienes se les secuestró un revólver calibre 22 y el vehículo. Se les formó causa por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad.

Hoy, a menos de un mes de aquel hecho, el mismo joven volvió a ser detenido, esta vez en Santo Tomé, nuevamente armado.

casa Santo Tomé armado
Noticias relacionadas
La vivienda de Liceo Norte donde sucedió el violento episodio º

"Lo único que hice fue correr para salvar a mi hijo": el relato de la víctima del violento intento de robo en Liceo Norte

Preocupación de los comerciantes de la peatonal. Reclamaron más seguridad por reiterados robos en el centro

Preocupación en el centro: comerciantes de la peatonal se reunieron con Seguridad por la creciente ola de robos

Incendio y violencia extrema en barrio Villa Hipódromo. Imagen ilustrativa, archivo UNO Santa Fe

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Robo millonario en barrio Guadalupe. La Policía investiga el hecho.

Robo millonario en barrio Guadalupe: un delincuente engañó a una empleada y se llevó 7 mil dólares

Lo último

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

Último Momento
Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

Ovación
Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se completa la última fecha del Apertura Marcos Méndez

Se completa la última fecha del Apertura Marcos Méndez

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

Argentina goleó a Nicaragua en el inicio de la AmeriCup

Argentina goleó a Nicaragua en el inicio de la AmeriCup

Policiales
Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"