Lo habían liberado tras balear una casa y volvió a ser detenido armado en una moto en Santo Tomé

El sospechoso ya había sido aprehendido el 8 de agosto tras un tiroteo en barrio Punta Norte de la ciudad de Santa Fe, pero se encontraba en libertad. Volvió a ser detenido con un revólver calibre 32 cargado.

Este viernes, pocos minutos antes de las 19, oficiales y suboficiales del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé que patrullaban las avenidas comerciales advirtieron a dos motociclistas circulando a contramano por avenida 7 de Marzo.

De inmediato encendieron las balizas y sirenas del móvil policial, iniciando una persecución que terminó cuando los sospechosos impactaron contra un auto estacionado. El operativo culminó en la intersección de 25 de Mayo y 7 de Marzo, conocida como “Las Cinco Esquinas” , donde ambos fueron reducidos.

Un arma lista para disparar

Frente a vecinos, peatones y comerciantes que se convirtieron en testigos involuntarios, los agentes requisaron a los jóvenes. En poder de uno de ellos hallaron dentro de una bolsa plástica un revólver calibre 32 cargado con cuatro balas en buen estado de conservación y funcionamiento, aptas para el disparo.

El conductor de la moto fue identificado como R. T. S., de 20 años, mientras que su acompañante resultó ser un menor de 15 años, inimputable según la legislación penal vigente. Por orden de la Secretaría del Menor, la Adolescencia y la Familia, el adolescente fue entregado a sus padres. También se secuestró la motocicleta, una Corven Energy patente A 2511 GK.

La imputación del caso

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I, que informó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario ordenó que el mayor de edad quedara detenido, fuera identificado y se le forme causa como presunto autor de tenencia indebida de arma de fuego y municiones de uso civil. Además, se dispuso verificar si la motocicleta tenía pedido de secuestro por robo.

Un antecedente inmediato

El caso cobra relevancia por los antecedentes del principal detenido. El 8 de agosto pasado, Diario UNO publicó el procedimiento en el que R. T. S. ya había sido aprehendido por efectivos del Comando Radioeléctrico de Santa Fe tras un tiroteo contra una casa en barrio Punta Norte.

En aquella ocasión, los policías interceptaron un automóvil Citroën C4 en calle Facundo Quiroga al 4200, donde detuvieron a cuatro personas: una mujer de 23 años y tres hombres, entre ellos R. T. S., a quienes se les secuestró un revólver calibre 22 y el vehículo. Se les formó causa por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad.

Hoy, a menos de un mes de aquel hecho, el mismo joven volvió a ser detenido, esta vez en Santo Tomé, nuevamente armado.