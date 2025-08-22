"Lo único que hice fue correr para salvar a mi hijo": el relato de la víctima del violento intento de robo en Liceo Norte

Daniela volvía a su casa con su hijo en brazos cuando se encontró con una mujer con una cuchilla. “Sentí que nos iba a lastimar”, contó la víctima. La Policía busca a la sospechosa.

Un violento intento de robo en Santa Fe conmocionó este viernes por la mañana a barrio Liceo Norte , cuando una delincuente armada con una cuchilla ingresó a una vivienda y puso en riesgo a una joven madre y a su bebé.

Minutos antes de las 8, Daniela regresaba a su casa ubicada en Azopardo al 8.500 . Tras estacionar su auto, alzó a su bebé en brazos y entró al domicilio, pero se encontró con una mujer de gran estatura, vestida de negro y con capucha, que portaba un arma blanca. La ladrona intentó agredirla con la cuchilla, lo que obligó a la víctima a escapar desesperadamente junto a su hijo.

Testimonio de la víctima

Daniela relató con angustia lo sucedido:“Yo entré con mi nene en brazos y me encontré con esa mujer que tenía la cuchilla en la mano. Sentí que me iba a atacar, que podía lastimar a mi bebé. Lo único que hice fue salir corriendo y pedir ayuda a los vecinos. Fue un momento de terror que no se lo deseo a nadie”, expresó la joven madre.

La familia ahora planea reforzar la seguridad de la vivienda con cámaras y candados. “Voy a vivir encerrada, no me queda otra. Es triste porque ya no se puede estar tranquilo ni dentro de tu propia casa”, expresó la víctima.

Huida y tensión vecinal

Los gritos de Daniela alertaron a los vecinos de Liceo Norte, quienes rápidamente salieron a auxiliarla. La delincuente huyó y dejó tirada la cuchilla en la calle. Posteriormente, la víctima ingresó nuevamente a su vivienda acompañada por los vecinos y comprobó que la intrusa había entrado por un patio trasero.

Dentro de la casa, halló mercadería, ropa, calzado y enseres que estaban listos para ser robados, pero la llegada imprevista de la dueña frustró el robo

El hecho fue denunciado al 911, lo que motivó la llegada de agentes del Comando Radioeléctrico, de la Subcomisaría 3° y de la Comisaría 26. La Policía entrevistó a la víctima y a los testigos, además de relevar la zona en busca de cámaras de seguridad que puedan aportar imágenes de la ladrona.

Intervención judicial y peritajes

La Unidad Regional I La Capital informó lo ocurrido al Ministerio Público de la Acusación, desde donde se ordenaron las tareas de rigor: toma de testimonios, secuestro de imágenes de videovigilancia y peritajes criminalísticos en la vivienda. La delincuente continúa siendo buscada por la Policía de Santa Fe.

