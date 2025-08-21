Uno Santa Fe | Policiales | preocupación

Preocupación en el centro: comerciantes de la peatonal se reunieron con Seguridad por la ola de robos

Comerciantes de la peatonal santafesina se encuentran en alerta tras una seguidilla de robos que afecta a la zona céntrica. En los últimos días, se registraron al menos nueve hechos delictivos donde los delincuentes rompieron vidrieras para robar mercadería de los locales.

21 de agosto 2025 · 20:05hs
Propietarios de locales comerciales de la peatonal santafesina tuvieron un encuentro este jueves con personal del 911 frente a los hechos de inseguridad que suceden casi a diario. El encuentro, que contó con la participación de comerciantes y miembros del 911, tuvo como eje la creciente preocupación por la falta de seguridad.

Uno de los comerciantes presente expresó la frustración del sector: “Los jueces deben entender que los delincuentes siguen con su actitud. En la zona es evidente lo que sucede. Nunca pasó lo que venimos pasando”, remarcó.

Ante esta situación, los propietarios de los negocios del centro santafesino, elevaron un pedido conjunto para reforzar la presencia policial y mejorar la prevención en el área comercial más concurrida de la ciudad.

Por su parte, Alfredo Lorenzatto, representante del 911, calificó el encuentro como positivo. Destacó que el sistema de emergencias es una herramienta fundamental para la prevención y la rápida respuesta ante un delito. “Hubo una buena reunión. El 911 es fundamental para prevenir los hechos. Si hay personas o vehículos sospechosos, hay que llamar. Mejoramos la respuesta y el tiempo del accionar”, aseguró Lorenzatto, incentivando a los comerciantes y vecinos a utilizar el sistema ante cualquier situación sospechosa.

Medidas de seguridad en la peatonal

La Secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, brindó detalles sobre las medidas que se están implementando en la peatonal San Martín tras la seguidilla de robos. Confirmó que hay tres detenidos, refuerzos con patrullajes motorizados y caminantes durante el día.

En medio de la preocupación de comerciantes por la inseguridad en la peatonal, el Gobierno provincial ratificó un esquema de trabajo conjunto con la Asociación de la Peatonal San Martín y el Ministerio Público de la Acusación.

Según detalló la funcionaria, actualmente los caminantes están presentes de 8 a 21 en las arterias comerciales más importantes como San Martín, General Paz, Aristóbulo del Valle y Facundo Zuviría.

Además, la vigilancia se complementa con el despliegue de patrullas motorizadas (“águilas”) durante la noche, que intervienen de manera rápida ante llamados al 911. “En el último caso, gracias al llamado de un vecino recurrente, se llegó muy rápido y se preservó el lugar hasta la llegada del propietario”, aseguró Coudannes.

