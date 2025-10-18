Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

El accidente ocurrió este sábado por la mañana en el interior del Túnel Subfluvial y generó largas filas de vehículos a la espera de poder circular

La conductora de un vehículo perdió el control del rodado y chocó de frente contra una camioneta. El accidente ocurrió este sábado por la mañana en el interior del Túnel Subfluvial y generó largas filas de vehículos a la espera de poder circular.