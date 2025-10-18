Uno Santa Fe | Túnel subfluvial

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

El accidente ocurrió este sábado por la mañana en el interior del Túnel Subfluvial y generó largas filas de vehículos a la espera de poder circular

18 de octubre 2025 · 13:53hs
La conductora de un vehículo perdió el control del rodado y chocó de frente contra una camioneta. El accidente ocurrió este sábado por la mañana en el interior del Túnel Subfluvial y generó largas filas de vehículos a la espera de poder circular.

accidente túnel subfluvial
De acuerdo a los primeros datos, la mujer se desvaneció al volante y se cruzó de carril; esa fue la causa del violento impacto contra la pick up en el viaducto que conecta Paraná con Santa Fe.

largas filas en el túnel por accidente
Túnel subfluvial Paraná accidente mujer

