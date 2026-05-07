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Allanamientos en Centeno por tentativa de homicidio en Pueblo Casas: un aprehendido y tres armas secuestradas

La PDI detuvo al principal sospechoso por una tentativa de homicidio en Pueblo Casas y secuestró tres armas, una de ellas de guerra. El acusado quedó imputado por dos delitos.

Juan Trento

Por Juan Trento

7 de mayo 2026 · 07:04hs
Las armas secuestradas durante los allanamientos realizados en Centeno

Las armas secuestradas durante los allanamientos realizados en Centeno

Los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron un procedimiento en el marco de una causa por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El hecho investigado ocurrió el pasado 7 de febrero en la localidad de Pueblo Casas.

Investigación

La labor investigativa incluyó el análisis de registros fílmicos, tareas de campo y estudios técnicos de comunicaciones, lo que permitió reconstruir la mecánica del ataque. Según determinaron los investigadores, hubo dos vehículos que actuaron de manera coordinada para interceptar a la víctima.

Las pesquisas derivaron en la identificación de los presuntos involucrados, ambos domiciliados en la localidad de Centeno y vinculados entre sí.

Armas secuestradas

Con los elementos reunidos, se ejecutaron allanamientos simultáneos en dos viviendas de esa localidad. En un inmueble ubicado en inmediaciones de Belgrano al 1100, los agentes secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con dos cargadores y cinco proyectiles, además de un teléfono celular y un automóvil.

En otro domicilio de Estanislao López al 900, se incautaron un revólver calibre .22, una escopeta calibre 16 y otro vehículo.

Delitos imputados

Tras los procedimientos, los efectivos aprehendieron al principal investigado, identificado como D. F. L., de 37 años. El fiscal Carlos Zoppegni, del Ministerio Público de la Acusación de San Jorge, departamento San Martín, ordenó que el sospechoso continúe privado de su libertad, sea identificado y se le forme causa como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio y tenencia indebida de arma de fuego y municiones de guerra.

• LEER MÁS: Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos por homicidio y dos tentativas, entre ellos "Hamburguesita"

allanamientos homicidio armas
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