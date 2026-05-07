Delincuentes encapuchados robaron en dos casas del Club de Campo El Paso: maniataron a dos matrimonios

En la madrugada del jueves , el Club de Campo El Paso de la ciudad de Santo Tomé fue escenario de dos robos perpetrados con llamativa similitud y coordinación. En ambos casos, cuatro delincuentes encapuchados ingresaron a viviendas familiares, maniataron a las víctimas y huyeron con un importante botín, escapando por el mismo punto donde habían vulnerado el cerco perimetral del barrio privado.

El primer hecho ocurrió a la 1.30 de la madrugada . Una mujer denunció que los cuatro individuos irrumpieron en su vivienda mientras ella y su marido se encontraban en el interior. Los maniataron y se retiraron llevándose 20 mil dólares y 10 millones de pesos en efectivo .

Media hora después, alrededor de las 2, un grupo de características idénticas repitió el procedimiento en otra vivienda del mismo barrio. En ese domicilio se encontraba un matrimonio junto a sus hijas menores de edad. Al igual que en el caso anterior, los delincuentes los dejaron maniatados y escaparon con joyas de la familia.

Vulneraron la guardia y el perímetro

El Club de Campo El Paso cuenta con los servicios de la empresa de seguridad privada Segrup, cuyos vigiladores se encuentran apostados en los puntos de ingreso al barrio con armas de fuego. Además, el predio dispone de un sistema de cámaras de seguridad en las distintas viviendas, y todo el perímetro está dotado de sensores y equipos de videovigilancia.

Sin embargo, el tejido perimetral fue vulnerado en un tramo que los cuatro encapuchados utilizaron tanto para ingresar como para darse a la fuga. Según pudo constatarse, el sistema de monitoreo perimetral —cámaras y sensores incluidos— no cumplió el objetivo para el que fue instalado.

Personal policial de Orden Público y de Cuerpos se constituyó en el lugar, dialogó con las víctimas e inspeccionó el predio, verificando la brecha por la que operaron los delincuentes.

Peritajes

La ocurrencia de ambos robos fue comunicada de inmediato a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes, los cuales fueron llevados a cabo por agentes especializados del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La investigación se encuentra en curso y las autoridades buscan establecer si los hechos fueron coordinados por la misma banda y de qué manera lograron burlar los múltiples sistemas de seguridad del barrio privado.