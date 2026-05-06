El Ministerio de Seguridad brindó detalles de los ocho allanamientos que terminaron con cuatro detenidos. Las autoridades aseguran que lograron desarticular un "ecosistema delictivo" que mantenía en vilo al distrito costero con enfrentamientos armados.

Homicidios y poder: cómo fue la caída de "Hamburguesita", uno de los cabecillas que aterrorizaba a Alto Verde

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe brindó este miércoles nuevos detalles sobre el operativo realizado en Alto Verde, donde la Policía de Investigaciones (PDI), junto a efectivos de la Unidad Regional I, concretó ocho allanamientos y detuvo a cuatro hombres vinculados a distintas causas por homicidios .

Entre los arrestados se encuentra el delincuente conocido como “Hamburguesita”, señalado por las autoridades como uno de los referentes de una de las bandas enfrentadas en el distrito costero. Según precisaron desde el Gobierno Provincial, el procedimiento forma parte de una estrategia de intervención para desarticular estructuras criminales que vienen protagonizando hechos de violencia armada en la zona.

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El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, explicó que el operativo se llevó adelante “en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación, en el marco de la política de persecución penal y política criminal que se desarrolla entre la Provincia y el MPA”.

El funcionario detalló que las medidas fueron ordenadas por los fiscales Gonzalo Iglesias y Estanislao Giavedoni, de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios, y estuvieron orientadas a avanzar sobre una serie de hechos violentos ocurridos en Alto Verde durante los últimos meses.

“Realizamos ocho allanamientos en una zona que venía registrando diferentes hechos delictivos, fundamentalmente mediante el uso de armas de fuego”, señaló Galfrascoli.

Operativo de saturación

Además, indicó que en los días previos el Ministerio de Justicia y Seguridad había dispuesto un operativo de saturación policial con agentes de la Unidad Regional I para contener la situación en el territorio, mientras la PDI profundizaba las tareas investigativas.

“Se trabajó en una aceleración de las investigaciones a partir de los últimos hechos de violencia que se habían producido en la zona”, afirmó.

En relación con los detenidos, Galfrascoli recordó que antes de los allanamientos ya había sido arrestada otra persona requerida en las mismas causas. A eso se sumaron las cuatro capturas realizadas este miércoles y el secuestro de distintos elementos considerados de interés para la investigación.

La evidencia recolectada será incorporada a las actuaciones judiciales y presentada en las próximas audiencias imputativas, en las que la Fiscalía solicitará medidas cautelares de prisión preventiva para los acusados.

La caída de uno de los cabecillas

Sobre “Hamburguesita”, el director provincial de Investigación Criminal sostuvo que se trata de “un delincuente peligroso y violento”, al que identificó como uno de los cabecillas de una de las bandas que operan en Alto Verde.

“Es una persona que azotaba no solamente Alto Verde, sino también otros sectores de la ciudad de Santa Fe. Puede ser sindicado claramente como uno de los líderes de una de las bandas violentas que ejercían mayor nivel de violencia y cometían numerosos delitos”, afirmó.

Galfrascoli también reveló que la investigación alcanzó a las dos organizaciones enfrentadas en la manzana 3 de Alto Verde.

“Son familias que están enfrentadas y hoy avanzamos sobre las dos bandas que venían expandiendo la violencia a través de enfrentamientos mutuos. Se trata de un ecosistema delictivo violento que vamos a desarticular”, remarcó.

Finalmente, el funcionario destacó el trabajo coordinado entre la PDI, la Unidad Regional I y otras áreas operativas de la Policía de Santa Fe para contener los episodios de violencia y reforzar la presencia preventiva en el barrio.

“Se hizo un esfuerzo muy grande para saturar el territorio y contener situaciones de violencia, con el objetivo de que los vecinos puedan vivir en paz, mientras nosotros avanzamos rápidamente en las investigaciones de los delitos que generaron los hechos de violencia”, concluyó.