Brutal intento de homicidio a cadenazos en la Plaza España

Un hombre de 28 años fue operado de urgencia en el hospital Cullen tras sufrir una feroz agresión a plena luz del día.

Juan Trento

Por Juan Trento

10 de octubre 2025 · 11:48hs
Este jueves, antes de las 16, se vivieron momentos de extrema violencia en inmediaciones de Crespo y San Luis, frente a la tradicional Plaza España. Según informaron fuentes policiales, un hombre intentó asesinar a otro a golpes con una cadena, hecho que fue denunciado por testigos al 911.

De inmediato, agentes del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar y encontraron a un joven tirado en el césped, con una fractura expuesta en la pierna derecha y la cabeza ensangrentada. La víctima fue identificada como Nicolás Guevara, de 28 años, quien presentaba traumatismo de cráneo severo y se encontraba visiblemente conmocionado.

Operado de urgencia en el hospital Cullen

Médicos del SIES 107 asistieron a la víctima en el lugar y, ante la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al hospital José María Cullen. Allí, los profesionales del área de Emergentología constataron la gravedad del cuadro, lo estabilizaron y lo derivaron al quirófano central, donde fue operado de urgencia.

Tras la intervención, Guevara quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en estado delicado.

Efectivos del Comando Radioeléctrico, junto a personal de la Brigada Motorizada y de la Comisaría 1ª, iniciaron un amplio operativo de búsqueda del agresor. Se tomaron testimonios a los presentes y se relevaron cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, que habrían captado la brutal golpiza y la fuga del atacante.

Investigación en curso

El caso fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I (La Capital) y al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso la intervención de los peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los especialistas realizaron los peritajes de rigor en el lugar, donde las condiciones meteorológicas y de luz facilitaron el registro de imágenes y evidencias sobre el violento episodio.

