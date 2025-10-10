Uno Santa Fe | Policiales | autopsia

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

Los peritos de Entre Ríos descartaron que le hayan disparado. Daiana Mendieta murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

10 de octubre 2025 · 13:11hs
El resultado preliminar de la autopsia a Daiana Mendieta, la joven asesinada en Entre Ríos, cuyo cuerpo fue hallado en un aljibe, reveló que murió por un golpe en la cabeza y los peritos descartaron que le hayan disparado, escenario inicial que se había planteado en la causa.

El único detenido, Gustavo “Pino” Brondino, se negó a declarar y está con prisión preventiva.

La autopsia se llevó a cabo en la morgue de Oro Verde por orden de la fiscal Emilce Reynoso. Según los médicos forenses, Daiana Mendieta sufrió un traumatismo de cráneo provocado por un elemento contundente, con punta y filo, lo que generó un orificio en la parte posterior del cráneo. Esta herida fue la que, inicialmente, llevó a presumir que se trataba de un impacto de bala.

El estudio fue realizado en la morgue judicial de Oro Verde y allí los profesionales constataron que la víctima murió producto de “un golpe en la cabeza con un elemento contundente y con punta”.

Desde la Fiscalía se confirmó que se trató de una muerte violenta, pero descartaron el uso de arma de fuego. Esta nueva información llevó a reorientar la investigación y se ordenaron nuevos allanamientos en la localidad de Gobernador Mansilla, en particular en un galpón alquilado por Gustavo Brondino, quien hasta el momento es el único detenido en el marco de la causa.

Los procedimientos buscan recolectar herramientas u objetos que pudieran haber sido utilizados para provocar la lesión mortal. El avance en los resultados periciales es considerado clave para esclarecer lo ocurrido con la joven y determinar responsabilidades.

En un comienzo se había sospechado que dicho golpe, por su fisonomía, se trataba de un disparo, sin embargo, los peritos descartaron que se trate de un orificio de bala.

Este jueves se conocieron los primeros resultados de la autopsia al cuerpo de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que fue hallada sin vida en un aljibe tras una intensa búsqueda. El informe forense determinó que la causa de muerte fue un fuerte golpe en la cabeza, y no un disparo de arma de fuego como se había sugerido en un primer momento.

Otro de los resultados que espera la fiscal Emilce Reynoso es el peritaje a la camioneta Toyota Hilux blanca del detenido debido a que hallaron allí manchas hemáticas.

Brondino, el único detenido por el homicidio, se negó a declarar y se le impuso prisión preventiva por el lapso de 90 días.

El trabajador agropecuario de 55 años está detenido al negarse a que se concrete un allanamiento y por ser la última persona que se contactó con la víctima.

