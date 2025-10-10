En la mañana de este viernes, alrededor de las 6:30, efectivos del Comando Radioeléctrico de Santa Fe realizaron un operativo que permitió rescatar a una mujer víctima de abuso sexual y detener al presunto autor del hecho en el suroeste de la capital provincial.
La policía rescató a una mujer víctima de abuso sexual y detuvo al presunto agresor
La víctima estaba tirada en la calle en el barrio Santa Lucía. Ella identificó y describió a su agresor sexual, quien fue detenido
Por Juan Trento
El rescate
Durante un patrullaje rutinario por el barrio Santa Lucía, los oficiales observaron a una mujer tirada en la calle, completamente inmóvil, vistiendo una campera roja y pantalón vaquero. La víctima hizo señas de auxilio al ver las balizas del patrullero, y los policías rápidamente se acercaron para asistirla.
Entre lágrimas y sollozos, la mujer relató que había sido emboscada y abusada sexualmente por un hombre conocido en el barrio San Lorenzo. Según su testimonio, el agresor la llevó a una vivienda abandonada donde cometió el abuso de manera reiterada.
Los oficiales brindaron contención inmediata y comunicaron la situación a la jefatura de manera reservada. Aunque se le ofreció asistencia médica, la víctima prefirió realizar la denuncia policial de manera directa. Con la autorización de la jefatura, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer de la Policía de Investigaciones (PDI), donde se iniciaron los procedimientos correspondientes.
Aprehensión del presunto agresor
Gracias a la descripción detallada brindada por la víctima, los oficiales del Comando Radioeléctrico y de Cuerpos de Orden Público realizaron un rastrillaje por los barrios del suroeste capitalino. En el playón de la estación ferroviaria Mitre lograron identificar y aprehender a J.S., de 36 años, coincidiendo plenamente con la descripción del agresor proporcionada por la mujer.
El detenido fue puesto a disposición del protocolo vigente, que incluye identificación, revisación médica y todas las medidas complementarias para garantizar el procedimiento legal correspondiente.
Delito imputado
La novedad fue informada a la Unidad Regional I La Capital y a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó la privación de libertad del sospechoso y la formación de causa por el delito de abuso sexual.
