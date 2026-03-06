Telefe lleva cuatro días consecutivos promediando más que toda la TV Abierta

Uno Santa Fe | Información General | telefe

Telefe arrancó marzo marcando un nuevo récord de audiencia.

6 de marzo 2026 · 18:28hs
Desde el lunes 2 de marzo, Telefe registró cuatro días seguidos de liderazgo absoluto, logrando cifras promedio que superan el total de la television abierta en Argentina. Se trata de un récord estadístico que la televisión abierta no veía desde junio de 2025, coincidiendo con el cierre de temporada de Gran Hermano.

En el prime time el dato es aun más contundente, Telefe lleva 6 semanas superando a la suma de los canales de aire restantes, tanto de lunes a viernes como de lunes a domingo.

Tras cerrar febrero con el share más alto de los últimos siete meses, gracias a MasterChef Celebrity y el estreno de Gran Hermano Generación Dorada, la buena performance lograda en los primeros días de marzo no hace más que reafirmar el liderazgo de Telefe en la televisión argentina.

